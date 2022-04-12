13 человек пострадали во время стрельбы на станции метро в Нью-Йорке

В полиции пока не берутся судить о мотивах стрельбы в городском метро, ведется расследование.

Стрельба подтверждается. Мы все еще на стадии расследования. Мы пытаемся получить больше информации от наших сотрудников на месте, – сказал источник РИА Новости.

По данным СМИ, от нападения пострадали 13 человек, в том числе как минимум пятеро – в результате стрельбы.