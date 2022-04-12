20:30 12.04.2022
13 человек пострадали во время стрельбы на станции метро в Нью-Йорке
Фото: pixabay
Неизвестный устроил стрельбу на станции метро в Sunset Park в нью-йоркском Бруклине. По предварительной информации, помимо огнестрельного оружия, он применил дымовую шашку, передает Zakon.kz.
В полиции пока не берутся судить о мотивах стрельбы в городском метро, ведется расследование.
Стрельба подтверждается. Мы все еще на стадии расследования. Мы пытаемся получить больше информации от наших сотрудников на месте, – сказал источник РИА Новости.
По данным СМИ, от нападения пострадали 13 человек, в том числе как минимум пятеро – в результате стрельбы.