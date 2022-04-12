23:14 12.04.2022
Сахар, соль и крупы больше одного килограмма запретили вывозить из Беларуси
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Совет министров Беларуси объявил о введении ограничений на вывоз отдельных видов производственных товаров, передает Zakon.kz.
Как пишет gazeta.ru, ограничения вводятся из-за повышенного спроса на бакалейную продукцию в приграничных районах страны.
В частности, теперь разрешено вывозить до 1 кг гречневой и пшеничной муки, ряда круп (гречневой, рисовой, манной, овсяной, пшена и овсяных хлопьев), сахара, соли и макаронных изделий.
Под ограничения попадают растительное масло (до 1 л), а также мясные, молочные и рыбные консервы – кроме детского питания – в количестве до трех банок.