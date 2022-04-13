«Вильярреал» и «Реал» вышли в полуфинал Лиги чемпионов

В одном из ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» принимала «Вильярреал», поединок завершился ничьей – 1:1.

Первыми счет в матче открыли хозяева. Роберт Левандовски вывел немцев вперед. Но за две минуты до финального свистка полузащитник гостей Саму Чуквуэзе восстановил равновесие.

Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу испанцев. «Вильярреал» сенсационно прошел в полуфинал Лиги чемпионов.

Фото: Instagram/championsleague

В другой встрече 1/4 финала мадридский «Реал» по сумме двух матчей переиграл лондонский «Челси».

Драматичный ответный поединок прошел на «Сантьяго Бернабеу». К 75-й минуте игры «аристократы» отыграли три мяча, пропущенные в первом матче, благодаря усилиям Мэйсона Маунта, Антонио Рудигера и Тимо Вернера. Но через минуту «сливочные» отыграли один мяч, отличился Родриго.

Так как в первой игре был счет 3:1 в пользу королевского клуба, для выявления победителя командам пришлось играть дополнительное время.

На 96-й минуте овертайма Карим Бензема забил второй гол в ворота лондонской команды, что в итоге принесло хозяевам путевку в полуфинал ЛЧ (5:4 по сумме двух игр).

Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 000 000 тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.