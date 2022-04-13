08:00 13.04.2022
Заболевших COVID-19 выявили в четырех регионах РК за сутки
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заразились на одного человека больше, чем днем ранее. Больше всего заболевших выявили в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 13 апреля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 2,
в Алматы – 8,
в Алматинской области – 1,
в Карагандинской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 305 327 случаев.
41 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане - 9,
в Алматы - 19,
в Алматинской области - 2,
в ВКО - 1,
в Карагандинской области - 5,
в Костанайской области - 2,
в СКО - 3.
Всего в стране выздоровело 1 290 720 человек от COVID-19.