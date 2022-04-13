Заболевших COVID-19 выявили в четырех регионах РК за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 13 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 2,

в Алматы – 8,

в Алматинской области – 1,

в Карагандинской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 327 случаев.

41 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане - 9,

в Алматы - 19,

в Алматинской области - 2,

в ВКО - 1,

в Карагандинской области - 5,

в Костанайской области - 2,

в СКО - 3.

Всего в стране выздоровело 1 290 720 человек от COVID-19.