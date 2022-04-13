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08:00 13.04.2022

Заболевших COVID-19 выявили в четырех регионах РК за сутки

Коронавирус Казахстан 13 апреля Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заразились на одного человека больше, чем днем ранее. Больше всего заболевших выявили в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 13 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 2,

  • в Алматы – 8,

  • в Алматинской области – 1,

  • в Карагандинской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 327 случаев.

41 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане - 9,

  • в Алматы - 19,

  • в Алматинской области - 2,

  • в ВКО - 1,

  • в Карагандинской области - 5,

  • в Костанайской области - 2,

  • в СКО - 3.

Всего в стране выздоровело 1 290 720 человек от COVID-19.

Данияр Кунафин
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