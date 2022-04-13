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08:23 13.04.2022

Менее 200 казахстанцев лечатся от COVID-19 в стационарах

Коронавирус Казахстан 13 апреля Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 12 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 13 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1946 человек (947 КВИ+ и 999 КВИ-), из них:

  • в стационарах – 191,

  • на амбулаторном уровне – 1755.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 22,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 2,

  • на аппарате ИВЛ – 5.

Коронавирус Казахстан 13 апреля

Фото: Минздрав РК

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