Менее 200 казахстанцев лечатся от COVID-19 в стационарах

На 13 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1946 человек (947 КВИ+ и 999 КВИ-), из них:

в стационарах – 191,

на амбулаторном уровне – 1755.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 22,

в состоянии крайней степени тяжести – 2,

на аппарате ИВЛ – 5.