08:23 13.04.2022
Менее 200 казахстанцев лечатся от COVID-19 в стационарах
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 12 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 13 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1946 человек (947 КВИ+ и 999 КВИ-), из них:
в стационарах – 191,
на амбулаторном уровне – 1755.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 22,
в состоянии крайней степени тяжести – 2,
на аппарате ИВЛ – 5.
Фото: Минздрав РК