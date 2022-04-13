Ввозимый в Казахстан сахар будут продавать только на внутреннем рынке

Так, внесено уточнение, что ввозимый сахар предназначен (помимо производства сахаросодержащей продукции) исключительно для реализации на внутреннем рынке.

При наличии объемов квот на ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового, оставшихся нераспределенными, уполномоченный орган не позднее 15 апреля 2022 года размещает на своем интернет-ресурсе объявление о приеме заявок на участие в распределении объемов квот на ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового на период с 15 апреля по 31 августа 2022 года.

Кроме того, утверждены новые формы:

Заявка на участие в распределении квот на ввоз сахара белого на территорию РК. Подтверждение целевого назначения ввозимого товара.

Приказ вводится в действие с 13 апреля 2022 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2021 года.