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Законодательство РК
10:48 13.04.2022

Ввозимый в Казахстан сахар будут продавать только на внутреннем рынке

изменения в правила распределения квот на ввоз сахара Фото: unsplash
Министр сельского хозяйства РК приказом от 11 апреля 2022 года внес изменения в приказ от 22 февраля по вопросам ввоза сахара белого и сахара-сырца тростникового на территорию Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, внесено уточнение, что ввозимый сахар предназначен (помимо производства сахаросодержащей продукции) исключительно для реализации на внутреннем рынке.

При наличии объемов квот на ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового, оставшихся нераспределенными, уполномоченный орган не позднее 15 апреля 2022 года размещает на своем интернет-ресурсе объявление о приеме заявок на участие в распределении объемов квот на ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового на период с 15 апреля по 31 августа 2022 года.

Кроме того, утверждены новые формы:

  1. Заявка на участие в распределении квот на ввоз сахара белого на территорию РК.

  2. Подтверждение целевого назначения ввозимого товара.

Приказ вводится в действие с 13 апреля 2022 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2021 года.

Лариса Черненко
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