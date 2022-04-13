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11:21 13.04.2022

Руководитель «Баварии» опроверг слухи об уходе Роберта Левандовского

Футбол Слухи Об уходе Фото: Instagram/championsleague
Председатель правления мюнхенской «Баварии», знаменитый немецкий вратарь Оливер Кан, рассказал о будущей карьере нападающего Роберта Левандовского, сообщает Zakon.kz.

Легендарный вратарь мюнхенского клуба Оливер Кан резко отреагировал на слухи о возможном уходе главной звезды клуба Роберта Левандовского в стан испанской «Барселоны», передает инсайдер Фабрицио Романо.

Роберт Левандовский обязательно будет с нами в следующем сезоне. Мы не сумасшедшие, чтобы обсуждать переход футболиста, который забивает за «Баварию» 30-40 голов в каждом сезоне. Оливер Кан

Уже несколько дней мировые СМИ сообщают, что польский футболист почти договорился о переходе в «Барселону». Каталонский клуб оценил переход Левандовского в 30 млн евро.

Поляк играет в майке «Баварии» с 2014 года, в этом сезоне забил 31 гол в Бундеслиге.

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