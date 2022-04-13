Дожди с грозами – прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня

По республике будут наблюдаться туманы, на западе – пыльные бури.

Лишь на северо-востоке, востоке страны ожидается погода без осадков. РГП «Казгидромет»

В дневные часы на севере страны ожидается колебание температуры воздуха от +13...+18°С до +20...+25°С.

В центре – повышение от +17°С до +22°С, на юге области – 25 тепла.

На востоке страны – небольшое повышение от +12°С до +20°С.