12:02 13.04.2022
Дожди с грозами – прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня
Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды на 14-16 апреля. На большей части страны пройдут дожди с грозами. Также ожидается усиление ветра, передает Zakon.kz.
По республике будут наблюдаться туманы, на западе – пыльные бури.
Лишь на северо-востоке, востоке страны ожидается погода без осадков. РГП «Казгидромет»
В дневные часы на севере страны ожидается колебание температуры воздуха от +13...+18°С до +20...+25°С.
В центре – повышение от +17°С до +22°С, на юге области – 25 тепла.
На востоке страны – небольшое повышение от +12°С до +20°С.