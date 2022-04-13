В кулуарах Мажилиса журналисты поинтересовалась у главы Минэнерго, может ли стоимость нефти дойти до 200 долларов за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже 13 апреля составляет 104,49 долларов за баррель.

Все зависит от геополитической обстановки. Вполне возможно, что цена за баррель может дойти и до 200 долларов. В свое время заместитель председателя правительства России Александр Новак говорил, что цена за баррель может достичь и 350 долларов. Сценариев много. Министр энергетики РК Болат Акчулаков

По словам министра, на сегодняшний день Казахстан производит 85,7 млн тонн нефти, 18 млн тонн из которых — это внутренняя потребность страны.