12:36 13.04.2022
Может ли стоимость нефти дойти до 200 долларов за баррель
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министра энергетики Казахстана Болата Акчулакова спросили о росте цен на нефть, передает корреспондент Zakon.kz.
В кулуарах Мажилиса журналисты поинтересовалась у главы Минэнерго, может ли стоимость нефти дойти до 200 долларов за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже 13 апреля составляет 104,49 долларов за баррель.
Все зависит от геополитической обстановки. Вполне возможно, что цена за баррель может дойти и до 200 долларов. В свое время заместитель председателя правительства России Александр Новак говорил, что цена за баррель может достичь и 350 долларов. Сценариев много.Министр энергетики РК Болат Акчулаков
По словам министра, на сегодняшний день Казахстан производит 85,7 млн тонн нефти, 18 млн тонн из которых — это внутренняя потребность страны.
Огромная масса нефти идет на экспорт. Мы столько в Казахстане не потребляем, нам столько и не нужно. Что плохого в том, чтобы продать нефть подороже?
Болат Акчулаков