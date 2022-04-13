Более трех тысяч казахстанцев пострадали от финпирамид – МВД

В 2021 году по стране жертвами финансовых пирамид стали более 31 тыс. граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше 54 млрд тенге. На сегодня в производстве органов внутренних дел находится 65 уголовных дел данной категории, где насчитывается более трех тысяч потерпевших. Начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов

Он напомнил, что финансовые пирамиды сегодня позиционируют себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций. В своих рекламных кампаниях они используют такие слова, как «инновационный проект», «высокоприбыльный бизнес», «уникальный», «сверхэффективный», «гарантируем доходность» и так далее.

Мошенники, по его словам, могут прикрываться легальными микрофинансовыми организациями, букмекерскими конторами, потребительскими кооперативами. Активную работу организаторы финансовых пирамид проводят в социальных сетях, предлагая онлайн-заработок или высокодоходный онлайн-проект, создают чаты в популярных мессенджерах и привлекают участников различными розыгрышами, опросами и прочими маркетинговыми уловками.

Глава Следственного департамента напомнил, что деятельность полиции по противодействию финансовым пирамидам осуществляется в тесном сотрудничестве с Агентством по финансовому мониторингу (АФМ).