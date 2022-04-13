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Законодательство РК
12:18 13.04.2022

Более трех тысяч казахстанцев пострадали от финпирамид – МВД

Казахстанцы, пострадавшие, финпирамиды Фото: Zakon.kz
В производстве органов внутренних дел находится 65 уголовных дел по финансовым пирамидам, в рамках которых насчитывается более трех тысяч потерпевших. Об этом сообщил на брифинге начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов, передает корреспондент Zakon.kz.
В 2021 году по стране жертвами финансовых пирамид стали более 31 тыс. граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше 54 млрд тенге. На сегодня в производстве органов внутренних дел находится 65 уголовных дел данной категории, где насчитывается более трех тысяч потерпевших. Начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов

Он напомнил, что финансовые пирамиды сегодня позиционируют себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций. В своих рекламных кампаниях они используют такие слова, как «инновационный проект», «высокоприбыльный бизнес», «уникальный», «сверхэффективный», «гарантируем доходность» и так далее.

Мошенники, по его словам, могут прикрываться легальными микрофинансовыми организациями, букмекерскими конторами, потребительскими кооперативами. Активную работу организаторы финансовых пирамид проводят в социальных сетях, предлагая онлайн-заработок или высокодоходный онлайн-проект, создают чаты в популярных мессенджерах и привлекают участников различными розыгрышами, опросами и прочими маркетинговыми уловками.

Глава Следственного департамента напомнил, что деятельность полиции по противодействию финансовым пирамидам осуществляется в тесном сотрудничестве с Агентством по финансовому мониторингу (АФМ).

В результате принятых мер, в том числе по блокировке сайтов, установлению организаторов, филиалов, структурных подразделений, пресечена деятельность более 180 финансовых инвестиционных компаний и фирм. К уголовной ответственности привлечено 138 лиц за 2021 и 2022 годы, из которых 50 осуждены, в отношении остальных идет судебное разбирательство. В ходе досудебных расследований наложены аресты на денежные средства, движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 3 млрд тенге. Начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов
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