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Законодательство РК
12:17 13.04.2022

В Алматы дадут названия новым улицам

присвоение названий новым улицам Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Подготовлено совместное постановление акимата и решение маслихата города Алматы, которым присваиваются наименования безымянным улицам, сообщает Zakon.kz.

По микрорайону «Нұркент» Алатауского района:

  • улице с проектным наименованием № 1 присвоят имя Аднан Мендерес;

по микрорайону «Ерменсай» Бостандыкского района:

  • улицу с проектным наименованием № 2 назовут Жақсылық Үшкемпіров;

  • улицу с проектным наименованием № 4 – улица Қаршыға Ахмедияров;

  • улицу с проектным наименованием № 5 – улица Шолпан Жандарбековой;

по микрорайону «НұрАлатау» Бостандыкского района:

  • улицу с проектным наименованием № 12 – улица Ғазиза Жұбанова;

  • улицу с проектным наименованием № 13 – улица Кәкімбека Салықова;

по микрорайону «Нұрлытау» Бостандыкского района:

  • улицу с проектным наименованием № 6 назовут улица Розы Жамановой;

по Медеускому району:

  • улицу с проектным наименованием № 2 – улица Тимофея Седельникова;

  • улицу с проектным наименованием № 7 – улица Мәшһүр Жүсіп;

по микрорайону «Алатау» Медеуского района:

  • улицу с проектным наименованием № 14 назовут в честь Льва Гумилева.

Как поясняется, имена выдающихся деятелей присваиваются безымянным улицам нескольких районов города.

Уже приняты положительные заключения постоянной комиссии маслихата города Алматы и ономастической комиссии города Алматы, Республиканской ономастической комиссии.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 27 апреля.

Лариса Черненко
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