В Алматы дадут названия новым улицам
По микрорайону «Нұркент» Алатауского района:
улице с проектным наименованием № 1 присвоят имя Аднан Мендерес;
по микрорайону «Ерменсай» Бостандыкского района:
улицу с проектным наименованием № 2 назовут Жақсылық Үшкемпіров;
улицу с проектным наименованием № 4 – улица Қаршыға Ахмедияров;
улицу с проектным наименованием № 5 – улица Шолпан Жандарбековой;
по микрорайону «НұрАлатау» Бостандыкского района:
улицу с проектным наименованием № 12 – улица Ғазиза Жұбанова;
улицу с проектным наименованием № 13 – улица Кәкімбека Салықова;
по микрорайону «Нұрлытау» Бостандыкского района:
улицу с проектным наименованием № 6 назовут улица Розы Жамановой;
по Медеускому району:
улицу с проектным наименованием № 2 – улица Тимофея Седельникова;
улицу с проектным наименованием № 7 – улица Мәшһүр Жүсіп;
по микрорайону «Алатау» Медеуского района:
улицу с проектным наименованием № 14 назовут в честь Льва Гумилева.
Как поясняется, имена выдающихся деятелей присваиваются безымянным улицам нескольких районов города.
Уже приняты положительные заключения постоянной комиссии маслихата города Алматы и ономастической комиссии города Алматы, Республиканской ономастической комиссии.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 27 апреля.