В Алматы дадут названия новым улицам

По микрорайону «Нұркент» Алатауского района:

улице с проектным наименованием № 1 присвоят имя Аднан Мендерес;

по микрорайону «Ерменсай» Бостандыкского района:

улицу с проектным наименованием № 2 назовут Жақсылық Үшкемпіров;

улицу с проектным наименованием № 4 – улица Қаршыға Ахмедияров;

улицу с проектным наименованием № 5 – улица Шолпан Жандарбековой;

по микрорайону «НұрАлатау» Бостандыкского района:

улицу с проектным наименованием № 12 – улица Ғазиза Жұбанова;

улицу с проектным наименованием № 13 – улица Кәкімбека Салықова;

по микрорайону «Нұрлытау» Бостандыкского района:

улицу с проектным наименованием № 6 назовут улица Розы Жамановой;

по Медеускому району:

улицу с проектным наименованием № 2 – улица Тимофея Седельникова;

улицу с проектным наименованием № 7 – улица Мәшһүр Жүсіп;

по микрорайону «Алатау» Медеуского района:

улицу с проектным наименованием № 14 назовут в честь Льва Гумилева.

Как поясняется, имена выдающихся деятелей присваиваются безымянным улицам нескольких районов города.

Уже приняты положительные заключения постоянной комиссии маслихата города Алматы и ономастической комиссии города Алматы, Республиканской ономастической комиссии.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 27 апреля.