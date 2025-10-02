#АЭС в Казахстане
Право

В Алматы более 150 безымянных улиц получили названия

Алматы, весна в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 15:08 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Совместным постановлением акимата города Алматы и решением очередной XXXIV сессии маслихата от 19 сентября 2025 года присвоены наименования безымянным улицам города, сообщает Zakon.kz.

В частности, присвоены следующие наименования 156 безымянным улицам Алматы:

по Алатаускому району

в микрорайоне "Акбулак":

  • 4 улице – улица Қален Жанаев;

в микрорайоне "Боралдай":

  • 1-йулице – улица Амантай Байтанаев;

в микрорайоне "Мәдениет":

  • 3-й улице – улица Топжарған;
  • 26-й улице – улица Жезтаңдай;
  • 38-й улице – улица Шолаққорған;

в микрорайоне "Теректы":

  • 29-й улице – улица Парыз;

между микрорайонами "Гажайып" и "Нуркент":

  • 1-й улице – улица Қайым Мұхамедханов;

между микрорайонами "Нуркент" и "Ботагоз":

  • 2-й улице – улица Хо Ши Мин;

между микрорайонами "Акмаржан" и "Гажайып":

  • 1-й улице – улица Сұлтан Жиенбаев;

в микрорайоне "Томирис":

  • 1-й улице – улица Алтынтөбе;

по Ауэзовскому району

между микрорайонами "Мамыр-4" и "Мамыр-3":

  • 1-й улице – улица Әбдуәли Кайдар;

в микрорайоне "Мамыр-4":

2-й улице – улица Шора Сарыбаев;

между микрорайонами "Мамыр-1" и "Мамыр-2":

  • 3-й улице – улица Рәбиға Сыздық;
  • 4-й улице – улица Наталья Сац;

по Бостандыкскому району

  • 23-й улице – улица Ыбыраим Қалдыбаев;
  • 24-й улице – улица Байрақ;
  • 26-й улице – улица Әбдіжәміл Нұрпейісов;
  • 1-му переулку – улица Ғұлама;
  • 13-му переулку – улица Ерлік;
  • 14-му переулку – улица Шардара;
  • 15-му переулку – улица Шыңғырлау;

в микрорайоне "Архат":

  • 2-й улице – улица Әмен Қайдаров;
  • 3-й улице – улица Байдулла Сабдыкеев;
  • 4-й улице – улица Сарқан;
  • 5-й улице – улица Ғаббас Жұматов;
  • 7-й улице – улица Денис Тен;
  • 8-й переулку – улица Сілеті;
  • 9-й переулку – улица Хромтау;

в микрорайоне "Ерменсай":

  • 6-й улице – улица Шаңқобыз;
  • 1-му переулку – улица Ембі;
  • 2-му переулку – улица Ақсарай;
  • 3-му переулку – улица Талмоншақ;
  • 4-му переулку – улица Маңмаңгер;
  • 5-му переулку – улица Алаша;
  • 6-му переулку – улица Жаңақорған;
  • 7-му переулку – улица Тұрымтай;

в микрорайоне "Каргалы":

  • 1-й улице – улица Қосқұдық;
  • 2-й улице – улица Бошай Кітапбаев;

в микрорайоне "Көкшоқы":

  • 2-й улице – улица Асусай;
  • 3-й улице – улица Таңбалытас;

в микрорайоне "Нур Алатау":

  • 8-й улице – улица Сайым Балмұқанов;
  • 9-й улице – улица Жаңаөзен;
  • 10-й улице – улица Сұлусай;
  • 11-й улице – улица Бейнеу;
  • 14-й улице – улица Төрбұлақ;
  • 15-й улице – улица Ақтау;
  • 16-й улице – улица Көкше;
  • 17-й улице – улица Кузьма Поленов;
  • 18-й улице – улица Асар;
  • 19-й улице – улица Иранбақ;
  • 30-й улице – улица Қорғас;

в микрорайоне "Нурлытау":

  • 1-й улице – улица Ойыл;
  • 4-й улице – улица Мұнара;
  • 20-й улице – улица Бүлдірген;
  • 21-й улице – улица Құттыкөл;
  • 22-й улице – улица Қосбұлақ;
  • 23-й улице – улица Белдеу;
  • 24-й улице – улица Мақан Жұмағұлов;
  • 25-й улице – улица Талапкер;

по Жетысускому району

  • 1-й улице – улица Шәңгерей Жәнібеков;
  • 2-й улице – улица Қағанат;
  • 3-й улице – улица Арасан;
  • 4-й улице – улица Көкбастау;

по Медеускому району

  • 3-й улице – улица Қосбасар;
  • 4-й улице – улица Ерейментау;
  • 5-й улице – улица Шұбаркөл;
  • 6-й улице – улица Құмкент;

в микрорайоне "Алатау":

  • 11-й улице – улица Сабыр Мәмбеев;
  • 12-й улице – улица Анатолий Храпатый;
  • 13-й улице – улица Сарқырама;

по Наурызбайскому району

в микрорайоне "Акжар":

  • 1-й улице – улица Кемер;
  • 2-й улице – улица Үшарал;
  • 3-й улице – улица Отпантау;
  • 4-й улице – улица Жарапазан;
  • 7-й улице – улица Қызылбұлақ;
  • 8-й улице – улица Шиелі;
  • 9-й улице – улица Қызылтас;

в микрорайоне "Калкаман":

  • 1-й улице – улица Смайыл Өтегенов;
  • 2-й улице – улица Мауытхан Сыдықов;
  • 3-й улице – улица Бекеш Мадалиев;
  • 4-й улице – улица Сағатай Марқабаев;
  • 6-й улице – улица Қызылқұм;

в микрорайоне "Карағайлы":

  • 1-й улице – улица Аққорған;
  • 2-й улице – улица Ақиық;
  • 3-й улице – улица Тұщысай;
  • 4-й улице – улица Баянсұлу;
  • 5-й улице – улица Ақдидар;
  • 6-й улице – улица Таңсамалы;
  • 7-й улице – улица Баласағұн;
  • 8-й улице – улица Миялы;
  • 9-й улице – улица Ырғыз;
  • 10-й улице – улица Асқартау;
  • 11-й улице – улица Жанартау;
  • 12-й улице – улица Қайраңкөл;
  • 13-й улице – улица Бозжыра;
  • 14-й улице – улица Қырықкөл;
  • 15-й улице – улица Сазтөбе;
  • 16-й улице – улица Төрткөл;
  • 17-й улице – улица Көксай;
  • 18-й улице – улица Құлсары;
  • 19-й улице – улица Қарашоқы;

в микрорайоне "Каргалы":

  • 1-й улице – улица Төремұрат;

в микрорайоне "Курамыс":

  • 1-й улице – улица Кеген;
  • 2-й улице – улица Бозбел;
  • 3-й улице – улица Айыртау;

в микрорайоне "Рахат":

  • 1-й улице – улица Мөлдіртас;
  • 4-й улице – улица Жаркөл;
  • 5-й улице – улица Құдірет;
  • 6-й улице – улица Асыл;

в микрорайоне "Таужолы":

  • 1-й улице – улица Имантау;

в микрорайоне "Таусамалы":

  • 1-й улице – улица Ақжайлау;
  • 2-й улице – улица Бұғылы;

в микрорайоне "Шугыла":

  • 2-й улице – улица Құдайберген Тоғаев;
  • 3-й улице – улица Жаңатас;
  • 4-й улице – улица Семей;

по Турксибскому району

в микрорайоне "Әлмерек":

  • 1-й улице – улица Абыз;
  • 2-й улице – улица Мәрмәр;
  • 3-й улице – улица Жезкиік;
  • 4-й улице – улица Алтынжал;

в микрорайоне "Жас канат":

  • 1-й улице – улица Мұзафар Әлімбаев;
  • 2-й улице – улица Қайырлы Жонқабаев;
  • 4-й улице – улица Карл Байпаков;
  • 7-й улице – улица Гүлзар;
  • 8-й улице – улица Көкжазық;
  • 9-й улице – улица Мақтаарал;
  • 10-й улице – улица Байкент;
  • 11-й улице – улица Сәйдәлім Тәнекеев;
  • 12-й улице – улица Таукент;
  • 13-й улице – улица Қосарал;
  • 14-й улице – улица Атымтай Қисанов;
  • 15-й улице – улица Омарғали Құдышев;

в микрорайоне "Кайрат":

  • 1-й улице – улица Еділ;
  • 2-й улице – улица Талхиз;
  • 3-й улице – улица Жаңадария;
  • 4-й улице – улица Ерентоғай;
  • 5-й улице – улица Қаражал;
  • 6-й улице – улица Сарыбұлақ;
  • 7-й улице – улица Ақжелең;
  • 8-й улице – улица Нарғыз;
  • 9-й улице – улица Күншуақ;
  • 10-й улице – улица Өлке;
  • 11-й улице – улица Айнатас;
  • 12-й улице – улица Қылыш;
  • 13-й улице – улица Сайрам;
  • 14-й улице – улица Жоласар;
  • 15-й улице – улица Жасау;
  • 16-й улице – улица Жетісай;
  • 17-й улице – улица Тұлпар;
  • 18-й улице – улица Сынтас;
  • 19-й улице – улица Байтұма Тұраров;
  • 20-й улице – улица Сибуғатулла Қарынбаев;
  • 21-й улице – улица Жанша Жанасов;
  • 22-й улице – улица Нысанбек Төреқұлов;
  • 23-й улице – улица Мұзбел;
  • 24-й улице – улица Үйсінтау;

в микрорайоне "Нуршашкан":

  • 1-й улице – улица Сұңқар. 

Совместное постановление акимата и решение маслихата города Алматы вводится в действие с 30 сентября 2025 года.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
