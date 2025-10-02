В Алматы более 150 безымянных улиц получили названия
В частности, присвоены следующие наименования 156 безымянным улицам Алматы:
по Алатаускому району
в микрорайоне "Акбулак":
- 4 улице – улица Қален Жанаев;
в микрорайоне "Боралдай":
- 1-йулице – улица Амантай Байтанаев;
в микрорайоне "Мәдениет":
- 3-й улице – улица Топжарған;
- 26-й улице – улица Жезтаңдай;
- 38-й улице – улица Шолаққорған;
в микрорайоне "Теректы":
- 29-й улице – улица Парыз;
между микрорайонами "Гажайып" и "Нуркент":
- 1-й улице – улица Қайым Мұхамедханов;
между микрорайонами "Нуркент" и "Ботагоз":
- 2-й улице – улица Хо Ши Мин;
между микрорайонами "Акмаржан" и "Гажайып":
- 1-й улице – улица Сұлтан Жиенбаев;
в микрорайоне "Томирис":
- 1-й улице – улица Алтынтөбе;
по Ауэзовскому району
между микрорайонами "Мамыр-4" и "Мамыр-3":
- 1-й улице – улица Әбдуәли Кайдар;
в микрорайоне "Мамыр-4":
2-й улице – улица Шора Сарыбаев;
между микрорайонами "Мамыр-1" и "Мамыр-2":
- 3-й улице – улица Рәбиға Сыздық;
- 4-й улице – улица Наталья Сац;
по Бостандыкскому району
- 23-й улице – улица Ыбыраим Қалдыбаев;
- 24-й улице – улица Байрақ;
- 26-й улице – улица Әбдіжәміл Нұрпейісов;
- 1-му переулку – улица Ғұлама;
- 13-му переулку – улица Ерлік;
- 14-му переулку – улица Шардара;
- 15-му переулку – улица Шыңғырлау;
в микрорайоне "Архат":
- 2-й улице – улица Әмен Қайдаров;
- 3-й улице – улица Байдулла Сабдыкеев;
- 4-й улице – улица Сарқан;
- 5-й улице – улица Ғаббас Жұматов;
- 7-й улице – улица Денис Тен;
- 8-й переулку – улица Сілеті;
- 9-й переулку – улица Хромтау;
в микрорайоне "Ерменсай":
- 6-й улице – улица Шаңқобыз;
- 1-му переулку – улица Ембі;
- 2-му переулку – улица Ақсарай;
- 3-му переулку – улица Талмоншақ;
- 4-му переулку – улица Маңмаңгер;
- 5-му переулку – улица Алаша;
- 6-му переулку – улица Жаңақорған;
- 7-му переулку – улица Тұрымтай;
в микрорайоне "Каргалы":
- 1-й улице – улица Қосқұдық;
- 2-й улице – улица Бошай Кітапбаев;
в микрорайоне "Көкшоқы":
- 2-й улице – улица Асусай;
- 3-й улице – улица Таңбалытас;
в микрорайоне "Нур Алатау":
- 8-й улице – улица Сайым Балмұқанов;
- 9-й улице – улица Жаңаөзен;
- 10-й улице – улица Сұлусай;
- 11-й улице – улица Бейнеу;
- 14-й улице – улица Төрбұлақ;
- 15-й улице – улица Ақтау;
- 16-й улице – улица Көкше;
- 17-й улице – улица Кузьма Поленов;
- 18-й улице – улица Асар;
- 19-й улице – улица Иранбақ;
- 30-й улице – улица Қорғас;
в микрорайоне "Нурлытау":
- 1-й улице – улица Ойыл;
- 4-й улице – улица Мұнара;
- 20-й улице – улица Бүлдірген;
- 21-й улице – улица Құттыкөл;
- 22-й улице – улица Қосбұлақ;
- 23-й улице – улица Белдеу;
- 24-й улице – улица Мақан Жұмағұлов;
- 25-й улице – улица Талапкер;
по Жетысускому району
- 1-й улице – улица Шәңгерей Жәнібеков;
- 2-й улице – улица Қағанат;
- 3-й улице – улица Арасан;
- 4-й улице – улица Көкбастау;
по Медеускому району
- 3-й улице – улица Қосбасар;
- 4-й улице – улица Ерейментау;
- 5-й улице – улица Шұбаркөл;
- 6-й улице – улица Құмкент;
в микрорайоне "Алатау":
- 11-й улице – улица Сабыр Мәмбеев;
- 12-й улице – улица Анатолий Храпатый;
- 13-й улице – улица Сарқырама;
по Наурызбайскому району
в микрорайоне "Акжар":
- 1-й улице – улица Кемер;
- 2-й улице – улица Үшарал;
- 3-й улице – улица Отпантау;
- 4-й улице – улица Жарапазан;
- 7-й улице – улица Қызылбұлақ;
- 8-й улице – улица Шиелі;
- 9-й улице – улица Қызылтас;
в микрорайоне "Калкаман":
- 1-й улице – улица Смайыл Өтегенов;
- 2-й улице – улица Мауытхан Сыдықов;
- 3-й улице – улица Бекеш Мадалиев;
- 4-й улице – улица Сағатай Марқабаев;
- 6-й улице – улица Қызылқұм;
в микрорайоне "Карағайлы":
- 1-й улице – улица Аққорған;
- 2-й улице – улица Ақиық;
- 3-й улице – улица Тұщысай;
- 4-й улице – улица Баянсұлу;
- 5-й улице – улица Ақдидар;
- 6-й улице – улица Таңсамалы;
- 7-й улице – улица Баласағұн;
- 8-й улице – улица Миялы;
- 9-й улице – улица Ырғыз;
- 10-й улице – улица Асқартау;
- 11-й улице – улица Жанартау;
- 12-й улице – улица Қайраңкөл;
- 13-й улице – улица Бозжыра;
- 14-й улице – улица Қырықкөл;
- 15-й улице – улица Сазтөбе;
- 16-й улице – улица Төрткөл;
- 17-й улице – улица Көксай;
- 18-й улице – улица Құлсары;
- 19-й улице – улица Қарашоқы;
в микрорайоне "Каргалы":
- 1-й улице – улица Төремұрат;
в микрорайоне "Курамыс":
- 1-й улице – улица Кеген;
- 2-й улице – улица Бозбел;
- 3-й улице – улица Айыртау;
в микрорайоне "Рахат":
- 1-й улице – улица Мөлдіртас;
- 4-й улице – улица Жаркөл;
- 5-й улице – улица Құдірет;
- 6-й улице – улица Асыл;
в микрорайоне "Таужолы":
- 1-й улице – улица Имантау;
в микрорайоне "Таусамалы":
- 1-й улице – улица Ақжайлау;
- 2-й улице – улица Бұғылы;
в микрорайоне "Шугыла":
- 2-й улице – улица Құдайберген Тоғаев;
- 3-й улице – улица Жаңатас;
- 4-й улице – улица Семей;
по Турксибскому району
в микрорайоне "Әлмерек":
- 1-й улице – улица Абыз;
- 2-й улице – улица Мәрмәр;
- 3-й улице – улица Жезкиік;
- 4-й улице – улица Алтынжал;
в микрорайоне "Жас канат":
- 1-й улице – улица Мұзафар Әлімбаев;
- 2-й улице – улица Қайырлы Жонқабаев;
- 4-й улице – улица Карл Байпаков;
- 7-й улице – улица Гүлзар;
- 8-й улице – улица Көкжазық;
- 9-й улице – улица Мақтаарал;
- 10-й улице – улица Байкент;
- 11-й улице – улица Сәйдәлім Тәнекеев;
- 12-й улице – улица Таукент;
- 13-й улице – улица Қосарал;
- 14-й улице – улица Атымтай Қисанов;
- 15-й улице – улица Омарғали Құдышев;
в микрорайоне "Кайрат":
- 1-й улице – улица Еділ;
- 2-й улице – улица Талхиз;
- 3-й улице – улица Жаңадария;
- 4-й улице – улица Ерентоғай;
- 5-й улице – улица Қаражал;
- 6-й улице – улица Сарыбұлақ;
- 7-й улице – улица Ақжелең;
- 8-й улице – улица Нарғыз;
- 9-й улице – улица Күншуақ;
- 10-й улице – улица Өлке;
- 11-й улице – улица Айнатас;
- 12-й улице – улица Қылыш;
- 13-й улице – улица Сайрам;
- 14-й улице – улица Жоласар;
- 15-й улице – улица Жасау;
- 16-й улице – улица Жетісай;
- 17-й улице – улица Тұлпар;
- 18-й улице – улица Сынтас;
- 19-й улице – улица Байтұма Тұраров;
- 20-й улице – улица Сибуғатулла Қарынбаев;
- 21-й улице – улица Жанша Жанасов;
- 22-й улице – улица Нысанбек Төреқұлов;
- 23-й улице – улица Мұзбел;
- 24-й улице – улица Үйсінтау;
в микрорайоне "Нуршашкан":
- 1-й улице – улица Сұңқар.
Совместное постановление акимата и решение маслихата города Алматы вводится в действие с 30 сентября 2025 года.