Казахстанцы пожаловались на сбои в работе интернета – комментарий «Казахтелекома»

В связи с кратковременной загрузкой в направлении серверов Google DNS было зафиксировано увеличение времени отклика до данных серверов. Проведена балансировка трафика. Пресс-служба АО «Казахтелеком»

При этом в компании заверили, что «проблема на данный момент устранена».

Затруднения с доступом к сети Интернет носили кратковременный характер. Благодарим клиентов за проявленное терпение и понимание. Пресс-служба АО «Казахтелеком»

Напомним, сбои в работе интернета в Казахстане наблюдались также в конце марта.