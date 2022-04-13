13:41 13.04.2022
Казахстанцы пожаловались на сбои в работе интернета – комментарий «Казахтелекома»
Фото: pixabay
В АО «Казахтелеком» назвали причину сбоев в работе интернета, на которые пожаловались казахстанцы, передает Zakon.kz.
В связи с кратковременной загрузкой в направлении серверов Google DNS было зафиксировано увеличение времени отклика до данных серверов. Проведена балансировка трафика.Пресс-служба АО «Казахтелеком»
При этом в компании заверили, что «проблема на данный момент устранена».
Затруднения с доступом к сети Интернет носили кратковременный характер. Благодарим клиентов за проявленное терпение и понимание.Пресс-служба АО «Казахтелеком»
Напомним, сбои в работе интернета в Казахстане наблюдались также в конце марта.
Названа причина сбоев в работе интернета в Казахстане
Новость по теме