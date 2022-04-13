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13:41 13.04.2022

Казахстанцы пожаловались на сбои в работе интернета – комментарий «Казахтелекома»

рк, интернет, работа, сбои, казахтелеком, причина Фото: pixabay
В АО «Казахтелеком» назвали причину сбоев в работе интернета, на которые пожаловались казахстанцы, передает Zakon.kz.
В связи с кратковременной загрузкой в направлении серверов Google DNS было зафиксировано увеличение времени отклика до данных серверов. Проведена балансировка трафика.Пресс-служба АО «Казахтелеком»

При этом в компании заверили, что «проблема на данный момент устранена».

Затруднения с доступом к сети Интернет носили кратковременный характер. Благодарим клиентов за проявленное терпение и понимание.Пресс-служба АО «Казахтелеком»

Напомним, сбои в работе интернета в Казахстане наблюдались также в конце марта.

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