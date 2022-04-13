14:18 13.04.2022
Предусмотрены ли в Казахстане налоговые льготы для организаций, оказывающих благотворительную помощь
Фото: Zakon.kz
На сайте электронного правительства был задан вопрос: будет ли иметь какие-либо льготы юридическое лицо (ТОО) при оказании благотворительной помощи, если да, то какие именно, сообщает Zakon.kz.
В Комитете государственных доходов МФ РК пояснили, что согласно Налоговому кодексу налогоплательщики имеют право на уменьшение налогооблагаемого дохода, если они осуществляют деятельность в социальной сфере, а также оказывают благотворительную помощь.
Положения данного подпункта применяются также в отношении налогооблагаемого дохода по контрактной деятельности недропользователя.
Стоимость безвозмездно переданного имущества определяется:
при передаче денег – в размере переданных денег;
при выполнении работ, оказании услуг – в размере расходов, понесенных на выполнение таких работ, оказание таких услуг;
по иному имуществу – в размере балансовой стоимости переданного имущества, указанной в акте приема-передачи названного имущества.
Таким образом, для исчисления корпоративного подоходного налога согласно положению статьи 288 Налогового кодекса налогоплательщики, предоставляющие благотворительную помощь, имеют право на уменьшение налогооблагаемого дохода в размере общей суммы, не превышающей 3 или 4% от налогооблагаемого дохода на расходы по благотворительной помощи при наличии решения налогоплательщика на основании обращения со стороны лица, получающего такую помощь, а также на расходы в виде стоимости безвозмездно переданного имущества, получателем которого является некоммерческая организация.Комитет госдоходов