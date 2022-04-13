Предусмотрены ли в Казахстане налоговые льготы для организаций, оказывающих благотворительную помощь

В Комитете государственных доходов МФ РК пояснили, что согласно Налоговому кодексу налогоплательщики имеют право на уменьшение налогооблагаемого дохода, если они осуществляют деятельность в социальной сфере, а также оказывают благотворительную помощь.

Положения данного подпункта применяются также в отношении налогооблагаемого дохода по контрактной деятельности недропользователя.

Стоимость безвозмездно переданного имущества определяется:

при передаче денег – в размере переданных денег;

при выполнении работ, оказании услуг – в размере расходов, понесенных на выполнение таких работ, оказание таких услуг;

по иному имуществу – в размере балансовой стоимости переданного имущества, указанной в акте приема-передачи названного имущества.