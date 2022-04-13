15:40 13.04.2022
Курс доллара немного вырос на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 450,17 тенге, повысившись на 0,54 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,67 тенге.
Курс китайского юаня – 70,92 тенге (+0,26).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 452-454,5 тенге, евро – 488-496 тенге, рос. рубль – 5,2-5,6 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 13 апреля.
Майские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,27%, составив $100,31 за баррель.
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае снизилась на 0,32% — до $104,47 за баррель.