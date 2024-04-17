Курс доллара немного вырос на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 448,89 тенге, поднявшись еще на 0,11 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также поднялся и составил 61,83 тенге (+0,10).

Нацбанк установил курс евро в 476,82 тенге, рубля – 4,77 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 448,5-450,3 тенге, евро – по 477,5-481,5 тенге, российские рубли – по 4,69-4,79 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 17 апреля.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,40%, до 89,66 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подешевели на 0,46%, до 84,97 долларов за баррель.