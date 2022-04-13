17:44 13.04.2022
Массовое ДТП в Алматы: опрокинулась скорая помощь
Фото: Zakon.kz
Массовое ДТП c участием кареты «скорой помощи» произошло на пересечении улиц Муканова — Толе би. Столкнулись четыре автомобиля, передает Zakon.kz
По словам водителя скорой помощи, автомашина Honda Accord резко выехала на красный свет, врезалась в автомобиль «скорой помощи» и опрокинула его. После в них врезались Daewoo Nexia и Honda Odyssey.
В результате ДТП пострадал один человек. На дороге образовался сильный затор. Сотрудники полиции работают на месте происшествия.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz