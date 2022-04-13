Массовое ДТП в Алматы: опрокинулась скорая помощь

По словам водителя скорой помощи, автомашина Honda Accord резко выехала на красный свет, врезалась в автомобиль «скорой помощи» и опрокинула его. После в них врезались Daewoo Nexia и Honda Odyssey.

В результате ДТП пострадал один человек. На дороге образовался сильный затор. Сотрудники полиции работают на месте происшествия.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz