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17:44 13.04.2022

Массовое ДТП в Алматы: опрокинулась скорая помощь

ДТП, скорая помощь Фото: Zakon.kz
Массовое ДТП c участием кареты «скорой помощи» произошло на пересечении улиц Муканова — Толе би. Столкнулись четыре автомобиля, передает Zakon.kz

По словам водителя скорой помощи, автомашина Honda Accord резко выехала на красный свет, врезалась в автомобиль «скорой помощи» и опрокинула его. После в них врезались Daewoo Nexia и Honda Odyssey.

В результате ДТП пострадал один человек. На дороге образовался сильный затор. Сотрудники полиции работают на месте происшествия.

Алматы

Фото: Zakon.kz

ДТП, скорая помощь

Фото: Zakon.kz

ДТП, машина

Фото: Zakon.kz

ДТП, скорая помощь

Фото: Zakon.kz

Ирина Лукичева
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