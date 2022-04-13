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Законодательство РК
17:04 13.04.2022

Новый президент Чили переехал в гетто

Президент, Чили, гетто Фото: Instagram.com/gabrielboric
Новый президент Чили Габриэль Борич переехал в криминальный район —он планирует улучшить условия жизни в нем, сообщает Zakon.kz.

Борич в 35 лет стал самым молодым президентом Чили за всю историю страны. Он вступил в должность в марте 2022 года.

Президент решил возродить районы, страдающие от преступности и нищеты, — Борич переехал в один из самых криминальных районов Сантьяго — Юнгай.

Спустя пару месяцев, как отмечает Lenta, население Юнгая видит улучшение ситуации.

По их словам, на улицах все чаще стали появляться полицейские машины, а торговцы наркотиками ушли с привычных точек подальше от места, где живет президент. Они также отметили значительное развитие местной экономики.

Кроме того, спрос на недвижимость в районе резко вырос: многие захотели жить рядом с президентом.

Анастасия Московчук
Чили
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