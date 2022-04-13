Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:53 13.04.2022

В Туркменистане, где «нет коронавируса», ужесточают карантин

ужесточение карантина Фото: pixabay
Власти Туркменистана до сих пор официально не признали факт распространения коронавируса. Тем не менее в стране в очередной раз ужесточают борьбу с COVID-19, сообщает Zakon.kz.

На западе Туркменистана усилено требование к населению по соблюдению масочного режима.

Местные власти, как отмечает Радио Азатлык, объясняют требования неукоснительного масочного режима с новой волной распространения коронавируса, а также пневмонии.

По данным издания, усиление ограничений связано, в частности, с обнаружением штамма «дельта-плюс» у граждан, прибывших недавно из-за рубежа.

Анастасия Московчук
Туркменистан
Ситуация в Украине: Путин и Зеленский сделали ряд важных заявлений
12.04.2022
Военная техника в Алматы: Минобороны дало объяснение
12.04.2022
Утверждены правила въезда и выезда из Кыргызстана в Казахстан
12.04.2022
Видео с гигантской белугой поразило пользователей Казнета
12.04.2022
Заболевших COVID-19 за сутки выявили в четырех регионах РК
13.04.2022
Главная Топ LIVE Все