17:53 13.04.2022
В Туркменистане, где «нет коронавируса», ужесточают карантин
Фото: pixabay
Власти Туркменистана до сих пор официально не признали факт распространения коронавируса. Тем не менее в стране в очередной раз ужесточают борьбу с COVID-19, сообщает Zakon.kz.
На западе Туркменистана усилено требование к населению по соблюдению масочного режима.
Местные власти, как отмечает Радио Азатлык, объясняют требования неукоснительного масочного режима с новой волной распространения коронавируса, а также пневмонии.
По данным издания, усиление ограничений связано, в частности, с обнаружением штамма «дельта-плюс» у граждан, прибывших недавно из-за рубежа.