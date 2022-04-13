В Туркменистане, где «нет коронавируса», ужесточают карантин

На западе Туркменистана усилено требование к населению по соблюдению масочного режима.

Местные власти, как отмечает Радио Азатлык, объясняют требования неукоснительного масочного режима с новой волной распространения коронавируса, а также пневмонии.

По данным издания, усиление ограничений связано, в частности, с обнаружением штамма «дельта-плюс» у граждан, прибывших недавно из-за рубежа.