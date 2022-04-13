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Законодательство РК
18:09 13.04.2022

Что делать в случае пожара или взрыва в ТРЦ

выход, дверь, теракт, взрыв Фото: pixabay
Недавние ложные сообщения о готовящихся терактах сразу в нескольких городах заставили многих задуматься о личной безопасности. Ведь объектами предполагаемого нападения выбирали крупные ТРЦ, университеты, больницы и аэропорты. Что делать в случае реальной опасности – в материале Zakon.kz.

Оперуполномоченный УПЭ столичного Департамента полиции Амир Маратов сообщил, что в случае обнаружения подозрительного предмета ни в коем случае нельзя подходить к нему и тем более открывать или перемещать его.

Подозрительными считаются бесхозная сумка, коробка, чемодан и тому подобное.

Первое, что в этом случае советует сделать специалист, – предупредить рядом стоящих людей и оповестить охрану и полицию.

Следует помнить, что разновидностей взрывных устройств очень много, и при обнаружении такого предмета нужно уйти как можно дальше, так как, например, если зона поражения гранаты составляет свыше 300 м, чемодана, начиненного гвоздями и шурупами, – 250 метров, то обычной дорожной сумки с опасным содержимым – уже 350 м.

Еще один совет от полицейского: при входе в любое здание запоминать, с какой стороны вы зашли, и посмотреть, где есть запасные выходы, чтобы в случае чего максимально быстро покинуть здание.

К слову, по статистике и практике спасателей, если из 10 человек хотя бы один посмотрит план эвакуации и запомнит его, то жизни остальных девятерых, которые будут рядом с ним, будут спасены.

Если теракт произошел. Необходимо незамедлительно покинуть это место и оказать первую помощь пострадавшим, если есть возможность, сообщить в противопожарную службу по номеру «101». Прикрыть рот и нос платочком или любым другим подручным материалом, чтобы не дышать продуктами горения. Желательно, конечно, намочить тряпку, а также одежду, если есть возможность, чтобы исключить возгорание. Оперуполномоченный УПЭ ДП Нур-Султана Амир Маратов

В случае, если человека чем-то придавило или у него травмы, при которых он не может двигаться, рекомендуется громко позвать на помощь. При отключении электроэнергии, в темноте, если есть возможность, включить фонарик телефона и подавать световые сигналы, чтобы рядом находящиеся люди могли помочь или спасатели могли быстро обнаружить.

Следует также помнить, что при эвакуации ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом или эскалаторами, так как они при пожаре в экстренном порядке отключаются, и человек рискует быть заблокированным.

Самым безопасным путем выхода из здания является лестничная клетка.

При эвакуации нужно соблюдать ряд правил:

  • любыми способами стараться удержаться на ногах;

  • двигаться, высоко поднимая ноги. Ставить при этом ногу на полную стопу, не семенить и не подниматься на цыпочки;

  • не держать руки в карманах;

  • если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняться, чтобы поднять предмет;

  • снять рюкзаки и сумки на длинном ремне, шарфы, длинную куртку или пальто, то есть все то, что может утащить вас вслед за толпой.

Заместитель начальника Управления государственного пожарного контроля столичного ДЧС Ажар Рустемова в свою очередь рассказала, что делать в случае пожара в результате взрыва.

В каждом торговом центре имеется система оповещения. Когда происходит пожар, эта система срабатывает автоматически и идет речевое оповещение граждан. В этом случае нужно незамедлительно покинуть здание. Каждый эвакуационный выход обозначается определенными знаками зеленого цвета – там будет написано, что это «Выход» или «Эвакуационный выход» на русском и казахском языках. Они имеют также световой индикатор, то есть в случае отключения электроэнергии все знаки светятся. Кроме того, при пожаре они начинают мигать при эвакуации людей, тем самым привлекая их внимание, и помогают им двигаться по направлению к выходу. Это помогает людям сконцентрироваться, так как при любом ЧС самая главная опасность – это паника. Замначальника УГПК ДЧС Нур-Султана Ажар Рустемова

Специалист рассказала также, что нужно делать в случае сильного задымления:

  • нужно помнить, что продукты горения легче воздуха и, как следствие, они будут подниматься вверх. В этой связи обычно эвакуацию людей начинают с верхних этажей;

  • чтобы не дышать угарным газом, нужно прикрыть рот и нос подручными материалами и на корточках двигаться к выходу. Этот совет также связан с тем, что дым легче воздуха, и в этой связи между полом и слоем дыма, как правило, образуется небольшое воздушное пространство. Наклонившись, можно будет увидеть свет и сориентироваться в пространстве. Это поможет двигаться к выходу;

  • безопасной зоной является лестничная клетка. Все они в любом торговом объекте оснащены дверьми, которые плотно закрываются и тем самым препятствуют попаданию туда дыма, что также способствует безопасной эвакуации людей;

  • если одежда загорелась на вас, не вздумайте бежать – пламя разгорится еще сильнее. Нужно постараться снять горящую одежду или падать на землю и кататься, пока не собьете пламя;

  • если на вас синтетическая одежда, то лучше ее снять, так как такая одежда, в отличие от вещей из тканей из натуральных волокон, горит очень быстро, при этом ткань плавится и прилипает к телу, что отягчает ожоги;

  • молодой маме необходимо будет вытащить ребенка из коляски, взять его на руки, прикрыть ему рот и нос подручными материалами и таким образом защитить от продуктов горения, также наклониться и идти к выходу.

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