Что делать в случае пожара или взрыва в ТРЦ
Оперуполномоченный УПЭ столичного Департамента полиции Амир Маратов сообщил, что в случае обнаружения подозрительного предмета ни в коем случае нельзя подходить к нему и тем более открывать или перемещать его.
Подозрительными считаются бесхозная сумка, коробка, чемодан и тому подобное.
Первое, что в этом случае советует сделать специалист, – предупредить рядом стоящих людей и оповестить охрану и полицию.
Следует помнить, что разновидностей взрывных устройств очень много, и при обнаружении такого предмета нужно уйти как можно дальше, так как, например, если зона поражения гранаты составляет свыше 300 м, чемодана, начиненного гвоздями и шурупами, – 250 метров, то обычной дорожной сумки с опасным содержимым – уже 350 м.
Еще один совет от полицейского: при входе в любое здание запоминать, с какой стороны вы зашли, и посмотреть, где есть запасные выходы, чтобы в случае чего максимально быстро покинуть здание.
К слову, по статистике и практике спасателей, если из 10 человек хотя бы один посмотрит план эвакуации и запомнит его, то жизни остальных девятерых, которые будут рядом с ним, будут спасены.
Если теракт произошел. Необходимо незамедлительно покинуть это место и оказать первую помощь пострадавшим, если есть возможность, сообщить в противопожарную службу по номеру «101». Прикрыть рот и нос платочком или любым другим подручным материалом, чтобы не дышать продуктами горения. Желательно, конечно, намочить тряпку, а также одежду, если есть возможность, чтобы исключить возгорание. Оперуполномоченный УПЭ ДП Нур-Султана Амир Маратов
В случае, если человека чем-то придавило или у него травмы, при которых он не может двигаться, рекомендуется громко позвать на помощь. При отключении электроэнергии, в темноте, если есть возможность, включить фонарик телефона и подавать световые сигналы, чтобы рядом находящиеся люди могли помочь или спасатели могли быстро обнаружить.
Следует также помнить, что при эвакуации ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом или эскалаторами, так как они при пожаре в экстренном порядке отключаются, и человек рискует быть заблокированным.
Самым безопасным путем выхода из здания является лестничная клетка.
При эвакуации нужно соблюдать ряд правил:
любыми способами стараться удержаться на ногах;
двигаться, высоко поднимая ноги. Ставить при этом ногу на полную стопу, не семенить и не подниматься на цыпочки;
не держать руки в карманах;
если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняться, чтобы поднять предмет;
снять рюкзаки и сумки на длинном ремне, шарфы, длинную куртку или пальто, то есть все то, что может утащить вас вслед за толпой.
Заместитель начальника Управления государственного пожарного контроля столичного ДЧС Ажар Рустемова в свою очередь рассказала, что делать в случае пожара в результате взрыва.
В каждом торговом центре имеется система оповещения. Когда происходит пожар, эта система срабатывает автоматически и идет речевое оповещение граждан. В этом случае нужно незамедлительно покинуть здание. Каждый эвакуационный выход обозначается определенными знаками зеленого цвета – там будет написано, что это «Выход» или «Эвакуационный выход» на русском и казахском языках. Они имеют также световой индикатор, то есть в случае отключения электроэнергии все знаки светятся. Кроме того, при пожаре они начинают мигать при эвакуации людей, тем самым привлекая их внимание, и помогают им двигаться по направлению к выходу. Это помогает людям сконцентрироваться, так как при любом ЧС самая главная опасность – это паника. Замначальника УГПК ДЧС Нур-Султана Ажар Рустемова
Специалист рассказала также, что нужно делать в случае сильного задымления:
нужно помнить, что продукты горения легче воздуха и, как следствие, они будут подниматься вверх. В этой связи обычно эвакуацию людей начинают с верхних этажей;
чтобы не дышать угарным газом, нужно прикрыть рот и нос подручными материалами и на корточках двигаться к выходу. Этот совет также связан с тем, что дым легче воздуха, и в этой связи между полом и слоем дыма, как правило, образуется небольшое воздушное пространство. Наклонившись, можно будет увидеть свет и сориентироваться в пространстве. Это поможет двигаться к выходу;
безопасной зоной является лестничная клетка. Все они в любом торговом объекте оснащены дверьми, которые плотно закрываются и тем самым препятствуют попаданию туда дыма, что также способствует безопасной эвакуации людей;
если одежда загорелась на вас, не вздумайте бежать – пламя разгорится еще сильнее. Нужно постараться снять горящую одежду или падать на землю и кататься, пока не собьете пламя;
если на вас синтетическая одежда, то лучше ее снять, так как такая одежда, в отличие от вещей из тканей из натуральных волокон, горит очень быстро, при этом ткань плавится и прилипает к телу, что отягчает ожоги;
молодой маме необходимо будет вытащить ребенка из коляски, взять его на руки, прикрыть ему рот и нос подручными материалами и таким образом защитить от продуктов горения, также наклониться и идти к выходу.