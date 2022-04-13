Что делать в случае пожара или взрыва в ТРЦ

Оперуполномоченный УПЭ столичного Департамента полиции Амир Маратов сообщил, что в случае обнаружения подозрительного предмета ни в коем случае нельзя подходить к нему и тем более открывать или перемещать его.

Подозрительными считаются бесхозная сумка, коробка, чемодан и тому подобное.

Первое, что в этом случае советует сделать специалист, – предупредить рядом стоящих людей и оповестить охрану и полицию.

Следует помнить, что разновидностей взрывных устройств очень много, и при обнаружении такого предмета нужно уйти как можно дальше, так как, например, если зона поражения гранаты составляет свыше 300 м, чемодана, начиненного гвоздями и шурупами, – 250 метров, то обычной дорожной сумки с опасным содержимым – уже 350 м.

Еще один совет от полицейского: при входе в любое здание запоминать, с какой стороны вы зашли, и посмотреть, где есть запасные выходы, чтобы в случае чего максимально быстро покинуть здание.

К слову, по статистике и практике спасателей, если из 10 человек хотя бы один посмотрит план эвакуации и запомнит его, то жизни остальных девятерых, которые будут рядом с ним, будут спасены.

Если теракт произошел. Необходимо незамедлительно покинуть это место и оказать первую помощь пострадавшим, если есть возможность, сообщить в противопожарную службу по номеру «101». Прикрыть рот и нос платочком или любым другим подручным материалом, чтобы не дышать продуктами горения. Желательно, конечно, намочить тряпку, а также одежду, если есть возможность, чтобы исключить возгорание. Оперуполномоченный УПЭ ДП Нур-Султана Амир Маратов

В случае, если человека чем-то придавило или у него травмы, при которых он не может двигаться, рекомендуется громко позвать на помощь. При отключении электроэнергии, в темноте, если есть возможность, включить фонарик телефона и подавать световые сигналы, чтобы рядом находящиеся люди могли помочь или спасатели могли быстро обнаружить.

Следует также помнить, что при эвакуации ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом или эскалаторами, так как они при пожаре в экстренном порядке отключаются, и человек рискует быть заблокированным.

Самым безопасным путем выхода из здания является лестничная клетка.

При эвакуации нужно соблюдать ряд правил:

любыми способами стараться удержаться на ногах;

двигаться, высоко поднимая ноги. Ставить при этом ногу на полную стопу, не семенить и не подниматься на цыпочки;

не держать руки в карманах;

если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняться, чтобы поднять предмет;

снять рюкзаки и сумки на длинном ремне, шарфы, длинную куртку или пальто, то есть все то, что может утащить вас вслед за толпой.

Заместитель начальника Управления государственного пожарного контроля столичного ДЧС Ажар Рустемова в свою очередь рассказала, что делать в случае пожара в результате взрыва.

В каждом торговом центре имеется система оповещения. Когда происходит пожар, эта система срабатывает автоматически и идет речевое оповещение граждан. В этом случае нужно незамедлительно покинуть здание. Каждый эвакуационный выход обозначается определенными знаками зеленого цвета – там будет написано, что это «Выход» или «Эвакуационный выход» на русском и казахском языках. Они имеют также световой индикатор, то есть в случае отключения электроэнергии все знаки светятся. Кроме того, при пожаре они начинают мигать при эвакуации людей, тем самым привлекая их внимание, и помогают им двигаться по направлению к выходу. Это помогает людям сконцентрироваться, так как при любом ЧС самая главная опасность – это паника. Замначальника УГПК ДЧС Нур-Султана Ажар Рустемова

Специалист рассказала также, что нужно делать в случае сильного задымления: