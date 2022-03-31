Банки, торговые дома и аэропорт «заминировали» в Алматы – фоторепортаж

Из-за поступивших тревожных сообщений посетителей и сотрудников эвакуировали.

ТРЦ MEGA Park

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Международный аэропорт Алматы

КБТУ

Также одним из «заминированных» зданий оказался Казахстанско-Британский технический университет.

Фото: Zakon.kz

Да, поступила информация о минировании. Все проверили, информация не подтвердилась. Сейчас работаем в штатном режиме. Занятия на сегодня перенесены на другой день, материалы студентам будут предоставлены в онлайн-формате, – сообщили в пресс-службе КБТУ.

Фото: Zakon.kz

Ранее в соцсетях начали распространять фото и видео эвакуации граждан из зданий ТРЦ и банков в Алматы. В городском департаменте полиции сообщили, что в Алматы «заминировали» семь объектов: три банка, два торговых дома, аэропорт и учебное заведение.