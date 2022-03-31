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15:00 31.03.2022

Банки, торговые дома и аэропорт «заминировали» в Алматы – фоторепортаж

алматы, трц, аэропорт, банки, минирование, фоторепортаж Фото: Zakon.kz
В Алматы сегодня, 31 марта, «заминировали» семь объектов: три банка, два торговых дома, аэропорт и учебное заведение. Корреспонденты Zakon.kz побывали на нескольких из них.

Из-за поступивших тревожных сообщений посетителей и сотрудников эвакуировали.

ТРЦ MEGA Park

алматы, трц, аэропорт, банки, минирование, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

алматы, трц, аэропорт, банки, минирование, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

алматы, трц, аэропорт, банки, минирование, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

алматы, трц, аэропорт, банки, минирование, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

алматы, трц, аэропорт, банки, минирование, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

алматы, трц, аэропорт, банки, минирование, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

алматы, трц, аэропорт, банки, минирование, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

алматы, трц, аэропорт, банки, минирование, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

алматы, трц, аэропорт, банки, минирование, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

алматы, трц, аэропорт, банки, минирование, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Международный аэропорт Алматы

КБТУ

Также одним из «заминированных» зданий оказался Казахстанско-Британский технический университет.

алматы, трц, аэропорт, банки, минирование, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Да, поступила информация о минировании. Все проверили, информация не подтвердилась. Сейчас работаем в штатном режиме. Занятия на сегодня перенесены на другой день, материалы студентам будут предоставлены в онлайн-формате, – сообщили в пресс-службе КБТУ.

алматы, трц, аэропорт, банки, минирование, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Ранее в соцсетях начали распространять фото и видео эвакуации граждан из зданий ТРЦ и банков в Алматы. В городском департаменте полиции сообщили, что в Алматы «заминировали» семь объектов: три банка, два торговых дома, аэропорт и учебное заведение.

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