15:00 31.03.2022
Банки, торговые дома и аэропорт «заминировали» в Алматы – фоторепортаж
Фото: Zakon.kz
В Алматы сегодня, 31 марта, «заминировали» семь объектов: три банка, два торговых дома, аэропорт и учебное заведение. Корреспонденты Zakon.kz побывали на нескольких из них.
Из-за поступивших тревожных сообщений посетителей и сотрудников эвакуировали.
ТРЦ MEGA Park
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Международный аэропорт Алматы
КБТУ
Также одним из «заминированных» зданий оказался Казахстанско-Британский технический университет.
Фото: Zakon.kz
Да, поступила информация о минировании. Все проверили, информация не подтвердилась. Сейчас работаем в штатном режиме. Занятия на сегодня перенесены на другой день, материалы студентам будут предоставлены в онлайн-формате, – сообщили в пресс-службе КБТУ.
Фото: Zakon.kz
Ранее в соцсетях начали распространять фото и видео эвакуации граждан из зданий ТРЦ и банков в Алматы. В городском департаменте полиции сообщили, что в Алматы «заминировали» семь объектов: три банка, два торговых дома, аэропорт и учебное заведение.
Аэропорт и еще шесть объектов «заминировали» в Алматы – ДП
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