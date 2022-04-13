18:36 13.04.2022
Ахметжанов вручил госнаграду матери погибшего во время январских событий полицейского
Фото: polisia.kz
Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов в ходе рабочей поездки вручил две награды полицейским, участвовавшим в ходе пресечения массовых беспорядков в январе, передает Zakon.kz.
Посмертно награду «Айбын» III степени получил младший сержант полиции Нұрболсын Алмасов. Главный полицейский страны вручил ее матери погибшего.
Медаль «Ерлігі үшін» получил патрульный полицейский, старший лейтенант полиции Мейиржан Бейсембаев, который в беспорядках был тяжело травмирован.
В целом криминогенная ситуация после январских событий стабилизирована. Сейчас наша основная задача – обеспечение высокого уровня общественной безопасности. МВД – многочисленный орган, который находится на передовом рубеже. Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов
Фото: polisia.kz
Также Ахметжанов заявил о том, что в стране откроется аналитический центр по профилактике правонарушений. Согласно замыслу, центр позволит предупреждать преступность и вести точечную профилактику по наиболее уязвимым направлениям.
Нам нужен аналитический центр по профилактике правонарушений и по управлению процессами. То есть это нисколько не для отчета, а чтобы мы могли оперативно воздействовать. Мы должны управлять процессами: работать не на статистику, а на людей, – заявил Ахметжанов.
Кроме того, министр внутренних дел ознакомился с новым программным обеспечением службы «102».