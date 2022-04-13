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Законодательство РК
19:17 13.04.2022

В Актюбинской области школьник оформил кредит на подростка, угрожая ему

Полицейский Фото: Zakon.kz
На пострадавшего был оформлен кредит в размере 330 тысяч тенге. Деньги злоумышленник хотел потратить на покупку нового телефона, передает Zakon.kz.

Как сообщили в полиции, 4 апреля к ним обратились родители 17-летнего студента колледжа. Они рассказали, что малознакомый парень, угрожая их сыну, оформил на него кредит.

Полицейские задержали ученика 11 класса одной из местных школ. Подозреваемый дал признательные показания.

Начато досудебное расследование по ст. 191 ч. 2 УК РК (Грабеж). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества.

Ирина Мишура
Актюбинская область
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