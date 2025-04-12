#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
514.94
583.74
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
514.94
583.74
6.13
Общество

Студенты из Кокшетау угрозами заставили юношу оформить микрозайм

Студенты из Кокшетау угрозами заставили юношу оформить микрозайм, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 15:48 Фото: unsplash
Трое студентов одного из учебных заведений Кокшетау заставили учащегося местного колледжа оформить микрозайм и передать им деньги, сообщает Zakon.kz.

Факт зафиксировали сотрудники Управления полиции Кокшетау.

"По подозрению в совершении преступления установлены трое студентов в возрасте 19 и 20 лет. Предполагается, что они угрозами заставили оформить микрозайм в размере 175 тыс. тенге знакомого 2006 года рождения".ДП Акмолинской области

В настоящее время по факту вымогательства проводится досудебное расследование. Полицейские выясняют обстоятельства и устанавливают, есть ли другие потерпевшие. Известно, что обвиняемые и пострадавший являлись студентами разных учебных заведений.

В январе 2025 года студентов задержали за вымогательство в Актобе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
В МЧС рассказали о ситуации с паводками в Казахстане: под наблюдением четыре области
Общество
16:56, Сегодня
В МЧС рассказали о ситуации с паводками в Казахстане: под наблюдением четыре области
Пять областей Казахстана могут пострадать от ночных заморозков 13 апреля
Общество
16:48, Сегодня
Пять областей Казахстана могут пострадать от ночных заморозков 13 апреля
Аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с обновленной инфраструктурой городского Департамента полиции
Общество
16:35, Сегодня
Аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с обновленной инфраструктурой городского Департамента полиции
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: