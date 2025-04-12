Студенты из Кокшетау угрозами заставили юношу оформить микрозайм
Фото: unsplash
Трое студентов одного из учебных заведений Кокшетау заставили учащегося местного колледжа оформить микрозайм и передать им деньги, сообщает Zakon.kz.
Факт зафиксировали сотрудники Управления полиции Кокшетау.
"По подозрению в совершении преступления установлены трое студентов в возрасте 19 и 20 лет. Предполагается, что они угрозами заставили оформить микрозайм в размере 175 тыс. тенге знакомого 2006 года рождения".ДП Акмолинской области
В настоящее время по факту вымогательства проводится досудебное расследование. Полицейские выясняют обстоятельства и устанавливают, есть ли другие потерпевшие. Известно, что обвиняемые и пострадавший являлись студентами разных учебных заведений.
В январе 2025 года студентов задержали за вымогательство в Актобе.
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