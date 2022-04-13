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Законодательство РК
19:49 13.04.2022

Мужчину, избившего бывшую жену, разыскивают в Нур-Султане

Кулак Фото: pixabay
Ранее в социальные сети попали кадры избиения женщины. Как выяснилось, пострадавшая дважды обращалась с заявлениями в полицию из-за преследования бывшим супругом, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел утром 13 апреля на улице Сыганак. Повздорив с бывшей женой, 25-летний астанчанин бросился на нее с кулаками. Случившееся зафиксировали камеры.

Данный факт зарегистрирован в УП района «Есиль», проводятся мероприятия по установлению местонахождения виновного.ДП Нур-Султана

Ранее пострадавшая дважды обращалась с заявлениями в полицию из-за преследования бывшим супругом. В отношении мужчины были вынесены защитные предписания, также ему разъяснили последствия их нарушения. Тем не менее преследование продолжилось.

Так, в марте текущего года за совершение правонарушения постановлением Специализированного межрайонного административного суда г. Нур-Султана дебошир дважды был признан виновным, суд применил административное взыскание в виде «предупреждения».

Ирина Мишура
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