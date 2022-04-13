Винченцо Нибали занял второе место на этапе Тура Сицилии

Ветеран казахстанской велодружины уступил всего лишь полсекунды своему соотечественнику Дамиано Карузо. Гонщики оспаривали звание лучших на дистанции 152 км между городами Пальма-ди-Монтекьяро и Кальтаниссетта с финишем в небольшую горку.

В итоге весь пьедестал почета остался за представителями Италии, третье место занял Доменико Поццовиво.

Тур Сицилии продлится до 15 апреля.

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