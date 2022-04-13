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19:55 13.04.2022

Винченцо Нибали занял второе место на этапе Тура Сицилии

Велоспорт Фото: Instagram/vincenzonibali
Один из лидеров казахстанской велокоманды Astana QazaqstanTeam итальянский велогонщик Винченцо Нибали пришел к финишу вторым на втором этапе Тура Сицилии-2022, сообщает Zakon.kz.

Ветеран казахстанской велодружины уступил всего лишь полсекунды своему соотечественнику Дамиано Карузо. Гонщики оспаривали звание лучших на дистанции 152 км между городами Пальма-ди-Монтекьяро и Кальтаниссетта с финишем в небольшую горку.

В итоге весь пьедестал почета остался за представителями Италии, третье место занял Доменико Поццовиво.

Тур Сицилии продлится до 15 апреля.

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