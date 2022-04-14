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Законодательство РК
06:04 14.04.2022

В США обсудили возможность введения новых санкций против РФ

США Россия санкции Фото: pixabay
США признали за европейскими странами право самостоятельно принимать решения об отказе от закупок российского газа, однако не отказались от поддержания диалогу на эту тему, сообщает Zakon.kz.

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили потенциальное расширение санкций в отношении РФ. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передают «Известия».

Как отметила официальный представитель администрации, Вашингтон готов предпринять новые шаги в рамках экономического давления на Россию.

Вместе с тем, США признали за европейскими странами право самостоятельно принимать решения об отказе от закупок российского газа, однако не отказались от поддержания диалогу на эту тему.

Ранее в этот день министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты и их союзники не потерпят действия других стран, которые подрывают введенные в отношении России санкции.

По ее словам, мотивы ряда государств, пытающихся обогатиться за счет сохранения торговли с Россией, недальновидны. Она добавила, что Белый дом будет действовать совместно с партнерами, подталкивая Россию к изоляции в разных сферах.

Данияр Кунафин
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