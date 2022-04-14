В США обсудили возможность введения новых санкций против РФ

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили потенциальное расширение санкций в отношении РФ. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передают «Известия».

Как отметила официальный представитель администрации, Вашингтон готов предпринять новые шаги в рамках экономического давления на Россию.

Вместе с тем, США признали за европейскими странами право самостоятельно принимать решения об отказе от закупок российского газа, однако не отказались от поддержания диалогу на эту тему.

Ранее в этот день министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты и их союзники не потерпят действия других стран, которые подрывают введенные в отношении России санкции.

По ее словам, мотивы ряда государств, пытающихся обогатиться за счет сохранения торговли с Россией, недальновидны. Она добавила, что Белый дом будет действовать совместно с партнерами, подталкивая Россию к изоляции в разных сферах.