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Главы МИД стран ЕС впервые обсудили возможность введения санкций против Израиля

Главы МИД стран ЕС впервые обсудили возможность введения санкций против Израиля, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 10:35 Фото: pxhere
Министры иностранных дел ЕС впервые приняли участие в "значительной" дискуссии по поводу санкций против Израиля на случай, если он не будет соблюдать международное гуманитарное право, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Ирландии Михол Мартин, пишет ирландская вещательная организация RTE.


"Конечно, если выполнения (решения Международного суда. – Прим. ред.) не произойдет, тогда нам придется рассмотреть все варианты".  Министр иностранных дел Ирландии Михол Мартин

Предписание Международного суда ООН требует от Израиля отказа от операции в Рафахе.

Михол уточнил, что это была первая встреча европейских министров, участники которой провели "серьезное обсуждение по вопросу санкций".

"Он добавил, что некоторые министры подняли вопрос о возможности введения ограничений против чиновников, которые "подстрекали жестоких поселенцев на Западном Берегу".

Международное гуманитарное право, соблюдение прав человека является смыслом существования Европейского союза, добавил глава МИД, отметив, что "события, происходящие сейчас, действительно ставят этот вопрос в центр внимания".

Ирландский министр имеет в виду авиаудар Израиля по Рафаху, целью которого ЦАХАЛ назвал высокопоставленных боевиков ХАМАС.

15 марта премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху одобрил план операции ЦАХАЛа в Рафахе на границе с Египтом. Премьер говорил, что израильская армия войдет в Рафах для ликвидации остатков ХАМАСа. 7 мая ЦАХАЛ установил контроль на КПП "Рафах" со стороны сектора Газа.

Израильские власти объяснили необходимость операции в Рафахе тем, что именно там укрываются четыре из шести уцелевших батальонов ХАМАС, а также содержатся израильские заложники, похищенные во время атаки группировки 7 октября.

20 мая прокурор МУС потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны Йоава Галанта. Прокурор обвинил их в причастности к истреблению жителей сектора Газа и причинению им тяжких страданий.

Затем Международный суд ООН потребовал от Израиля прекратить военную операцию в Рафахе.

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