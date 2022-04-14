08:18 14.04.2022
Прибывший в Алматы из Минска самолет «заминировали»
Фото: Zakon.kz
На борту самолета авиакомпании Belavia находились 171 пассажир и шесть членов экипажа. Самолет благополучно приземлился в Алматы, сообщает Zakon.kz.
На электронную почту аэропорта Алматы поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве на борту самолета, выполнявшего рейс из Минска в Алматы.
На борту находились 171 пассажир и 6 членов экипажа.
По информации онлайн-табло прилетов, самолет благополучно приземлился в 3:59.
В пресс-службе аэропорта Алматы пояснили, что после получения информации о минировании воздушного судна была проведена комплексная проверка согласно аварийному плану.
Информация о минировании воздушного судна не подтвердилась.