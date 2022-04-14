Прибывший в Алматы из Минска самолет «заминировали»

На электронную почту аэропорта Алматы поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве на борту самолета, выполнявшего рейс из Минска в Алматы.

На борту находились 171 пассажир и 6 членов экипажа.

По информации онлайн-табло прилетов, самолет благополучно приземлился в 3:59.

В пресс-службе аэропорта Алматы пояснили, что после получения информации о минировании воздушного судна была проведена комплексная проверка согласно аварийному плану.

Информация о минировании воздушного судна не подтвердилась.