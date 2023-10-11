Самолет из Тель-Авива с эвакуированными казахстанцами прибыл в Алматы

Борт компании Air Astana вылетел из Тель–Авива, приземлился в Актау, а затем 10 октября 2023 года прибыл в Алматы. На борту самолета находилось 166 пассажиров, в том числе два младенца, сообщает Zakon.kz.

Первый репатриационный рейс из Тель–Авива и с технической посадкой в Актау прибыл в Алматы в ночь с 10 на 11 октября 2023 года. Вернуть казахстанцев на родину было решено при содействии авиакомпании Air Astana.

По информации Министерства иностранных дел Казахстана, дипломаты в Тель-Авиве открыли горячую линию для граждан РК, которые находятся в Израиле, и для их родственников на родине. За два дня на линию поступило более 500 звонков и обращений.

В аэропорту перед прибытием рейса из Израиля можно было увидеть переполненный журналистами терминал. Собравшиеся в зале, вглядываясь в табло, ждали, когда же рейс с эвакуированными из Израиля казахстанцами приземлится на родину.

Фото: zakon.kz

Самолет с эвакуированными из Израиля гражданами Казахстана приземлился в алматинском аэропорту. Вернуться на родину было отнюдь не просто.

"Ситуация в Израиле с субботнего дня резко ухудшилась, в связи с этим авиакомпания приостановила полеты. Только сегодня нам удалось выполнить эвакуационный рейс. Это достаточно решительная мера. Мы привезли 166 человек, большая часть из них казахстанцы, остальные их родные, как в частности супруги и дети. Мы рады их приветствовать", – сказал вице-президент авиакомпании Air Astana Адель Даулетбек.

Фото: zakon.kz

Как рассказал шеф-пилот авиакомпании Air Astana Олег Колесников, рейс выполнен по расписанию, в штатном режиме.







"Пилоты и бортпроводники проявили высокую гражданскую позицию, люди согласились лететь в неблагополучный регион, это было сделано на добровольной основе. Риски были минимизированы. Рейс готовился как минимум сутки. Решения принимались даже в последнюю минуту, когда закрывалась дверь самолета, возможно рейс был бы остановлен, если бы руководство решило, что это небезопасно". шеф-пилот авиакомпании Air Astana Олег Колесников

За счастливой улыбкой прибывших, как делятся они сами, до сих пор таится страх пережитого кошмара.

"Мы с группой были паломниками на святую землю. Как раз были в Палестине, сирена загудела и начались большие хлопки, как в Казахстане петарды запускают, но намного сильнее. Сильно большого ажиотажа не было, но все равно чувствовалось неприятность. Мы признательны всем, кто вывез нас", – сказал один из прилетевших казахстанцев Владимир Барташевич.

Встречать счастливчиков в буквальном смысле, которым удалось миновать войну, пришли родные и близкие. К примеру, Владимира Барташевича приветствовала семья – супруга и две дочери.

"Через Интернет узнали о ситуации в Израиле. Тогда реакция у нас была не очень. Супруг сразу вышел с нами на связь. Мы разговаривали и именно в тот момент раздалась сирена и был взрыв. Было очень страшно, мы переживали. Шоковая ситуация. Хотелось чтобы человека спасли", – рассказала супруга Владимира Ксения.

Фото: zakon.kz

Попав в объятиях родных, казахстанцы признаются, что наконец ощущают себя в безопасности.

Фото: zakon.kz

Израиль переживает один из самых мрачных периодов в своей истории. Атака палестинцев оказалась громом среди ясного неба, хотя конфликт сторон достаточно продолжительный. В гуще событий оказались и казахстанцы, которые находятся здесь по разным причинам.

Корреспондент Zakon.kz связался с казахстанскими студентами, которые уехали в Израиль получать образование, но оказались эпицентре военных действий. Подробнее читайте здесь.