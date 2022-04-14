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Законодательство РК
09:14 14.04.2022

Льготы для IT-компаний хотят расширить в Казахстане

рк, it-специалисты, армия, отсрочка, предложение, правительство Фото: unsplash
В Үкімет үйі под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось очередное заседание Оперативного штаба по антикризисным мерам, на котором обсуждался вопрос поддержки и развития IT-отрасли, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте официального информационного ресурса премьер-министра РК, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин отметил, что профильным ведомством на постоянной основе проводится анализ текущей ситуации и совместно с экспертным сообществом выработан ряд предложений по поддержке отечественной сферы информационных технологий.

В частности, предлагается предоставление отсрочки от воинской службы для IT-специалистов, льготное кредитование для внедрения отечественных IT-решений, продление действия налоговых преференций в Astana Hub по принципу экстерриториальности до 2029 года.Пресс-служба премьер-министра РК

Также сообщается, что для реагирования на поступающие запросы от IT-специалистов, проявляющих интерес к работе в Казахстане, создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли представители международного технопарка IT-стартапов Astana Hub, НАО «Правительство для граждан» и акиматов городов Нур-Султан и Алматы.

Так, в рамках деятельности рабочей группы уже налажены коммуникации с компаниями, заинтересованными в релокации в Казахстан. Для получения актуальной информации создан веб-сайт с подробными инструкциями о въезде, пребывании и открытии компаний, а также о мерах господдержки IT-отрасли. Создана группа в соцсетях, где участники могут получить оперативные ответы на вопросы касательно ведения бизнеса. Выстроена работа с профильными ведомствами по оказанию поддержки в релокации IT-компаний.Пресс-служба премьер-министра РК

Алихан Смаилов поручил проработать озвученные меры поддержки с заинтересованными госорганами.

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