Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги БРК: прогноз «Cтабильный»

Аналитики Moody’s обратили внимание на то, что данное рейтинговое действие завершает пересмотр рейтингов на понижение для БРК, начатый 18 января 2022 года.

По данным агентства, подтверждение рейтингов БРК отражает снижение неопределенности в отношении вероятности внешней поддержки БРК со стороны правительства Казахстана через АО «НУХ «Байтерек». Эксперты Moody's считают, что снижение неопределенности обусловлено трансформационными изменениями, осуществленными институтом развития, в частности, кадровыми назначениями в высшем руководстве компании, а также переориентацией кредитной политики.

Кроме того, стабильный прогноз по долгосрочным рейтингам отражает ожидания Moody's, что высокий уровень капитализации, устойчивая прибыльность и высокая ликвидность в совокупности уравновесят риски снижения качества активов в условиях более высокой инфляции и ужесточения условий финансирования.

Подтверждение долгосрочных рейтингов Банка Развития Казахстана и улучшение прогнозов влиятельным международным рейтинговым агентством в условиях неопределенности и высокой волатильности является признанием устойчивости и эффективности проводимой трансформационной политики Банка Развития. В настоящее время БРК взял устойчивый курс на реформирование деятельности, что улучшит прозрачность и клиентоориентированность его деятельности. Председатель правления Руслан Искаков

Напомним, что ранее Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг БРК на уровне «BBB» со стабильным прогнозом.

Подробная информация по экспертной оценке Moody's представлена на сайте агентства по ссылке.

АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) – национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».