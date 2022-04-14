Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов-2022
«Ливерпуль» в ответном поединке 1/4 финала ЛЧ принимал на своей арене португальскую «Бенфику». «Красные» первыми открыли счет, на 21-й минуте отличился Ибраим Конате. Гости восстановили равновесие через 10 минут благодаря Гонсалу Рамушу.
Во второй половине игры бразилец – форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино, оформив дубль, сделал счет 3:1. Но португальцы свели данную встречу к боевой ничьей за счет голов Романа Яремчука и Дарвина Нуньеса – 3:3. По сумме двух матчей итоговая победа осталась за англичанами – 6:4.
Фото: Instagram/championsleague
Таким образом, полуфинальные пары будут чисто испано-английскими и выглядят следующим образом:
«Манчестер Сити» – «Реал»;
«Ливерпуль» – «Вильярреал».
Полуфиналы пройдут 26-27 апреля и 3-4 мая. Финал – 28 мая.
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