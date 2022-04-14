Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов-2022

«Ливерпуль» в ответном поединке 1/4 финала ЛЧ принимал на своей арене португальскую «Бенфику». «Красные» первыми открыли счет, на 21-й минуте отличился Ибраим Конате. Гости восстановили равновесие через 10 минут благодаря Гонсалу Рамушу.

Во второй половине игры бразилец – форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино, оформив дубль, сделал счет 3:1. Но португальцы свели данную встречу к боевой ничьей за счет голов Романа Яремчука и Дарвина Нуньеса – 3:3. По сумме двух матчей итоговая победа осталась за англичанами – 6:4.

Фото: Instagram/championsleague

В другом матче игрового дня еще один английский клуб «Манчестер Сити» встречался с «Атлетико» в столице Испании. Данное противостояние закончилось нулевой ничьей, что позволило «горожанам» пройти в 1/2 финала ЛЧ, так как в первом матче дружина Хосепа Гвардиолы «МСити» переиграла испанскую команду – 1:0.

Таким образом, полуфинальные пары будут чисто испано-английскими и выглядят следующим образом:

«Манчестер Сити» – «Реал»;

«Ливерпуль» – «Вильярреал».

Полуфиналы пройдут 26-27 апреля и 3-4 мая. Финал – 28 мая.

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