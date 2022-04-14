Казахстанские юниоры разыграют с Южной Кореей путевку в полуфинал Кубка Дэвиса

Как рассказали в Федерации тенниса Казахстана, юниорская сборная Казахстана (до 16 лет) в заключительном матче группового раунда победила команду Таиланда со счетом 2:1. Наши теннисисты вышли в четвертьфинал Juniors Davis Cup-2022.

Теперь казахстанцам за выход в полуфинал предстоит сыграть со сборной Южной Кореи. В финальный раунд юниорского Кубка Дэвиса выйдут только три команды. Чтобы сделать предпоследний шаг к цели, казахстанским теннисистам нужно непременно победить корейцев.

Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 000 000 тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.