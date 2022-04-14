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10:32 14.04.2022

Казахстанские юниоры разыграют с Южной Кореей путевку в полуфинал Кубка Дэвиса

Теннис 1/4 финала КД Фото: ktf.kz
По итогам матчей группового раунда квалификации зоны Азии к юниорскому командному чемпионату мира теннисисты Казахстана сыграют с представителями Южной Кореи в четвертьфинале Juniors Davis Cup-2022, передает Zakon.kz.

Как рассказали в Федерации тенниса Казахстана, юниорская сборная Казахстана (до 16 лет) в заключительном матче группового раунда победила команду Таиланда со счетом 2:1. Наши теннисисты вышли в четвертьфинал Juniors Davis Cup-2022.

Теперь казахстанцам за выход в полуфинал предстоит сыграть со сборной Южной Кореи. В финальный раунд юниорского Кубка Дэвиса выйдут только три команды. Чтобы сделать предпоследний шаг к цели, казахстанским теннисистам нужно непременно победить корейцев. 

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