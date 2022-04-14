Разработан тест, выявляющий сразу два генома COVID-19

Как уточняется на сайте ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, изобретенный тест отличается от существующих тест-систем на платформе LAMP тем, что нацелен на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2, которым несвойственна высокая изменчивость. Таким образом, даже если в одном участке генома коронавируса произойдет значимая для проведения амплификации мутация, второй участок наверняка выявит вирус.

Он был зарегистрирован, как первый в мире изотермический тест под названием AmpliSens SC2-IT.

Новый набор реагентов работает на основе петлевой изотермической амплификации, то есть методе воспроизведения геномных копий патогена в пробирке. Он обладает высокой чувствительностью (104 копии (ГЭ)/мл), а время получения результатов сокращается до 20-25 минут вместо полутора часов, которые необходимы при использовании классических ПЦР-тестов. ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Как пояснил один из разработчиков тест-системы, руководитель научной группы разработки новых молекулярно-биологических технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Петров, создание новой версии изотермической тест-системы стало своего рода «ответом» ученых на темпы мутации вируса. Его можно рассматривать как резервный на случай появления мутаций, затрагивающих существующие области амплификации.

Кроме того, тест позволит выявлять пациентов с COVID-19 на самой ранней стадии инфицирования и развития заболевания, минимизируя получение ложноотрицательных результатов.