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Законодательство РК
11:13 14.04.2022

КНБ задержал сотрудников полиции Акмолинской области

КНБ, сотрудники, полиция Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
10 апреля в Кокшетау Комитетом национальной безопасности совместно с подразделением собственной безопасности полиции задержаны начальник управления и старший оперуполномоченный Департамента полиции Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным КНБ, данные лица подозреваются в злоупотреблении и превышении должностных полномочий.

В ходе процессуальных мероприятий изъяты денежные средства, имеющие отношение к расследуемому делу. К задержанным избрана мера пресечения «содержание под стражей».Пресс-служба КНБ РК

В ведомстве добавили, что проводится досудебное расследование по ч. 2-1 ст. 361 и ч. 4 п. 3 ст. 362 УК РК.

Анастасия Московчук
КНБ Акмолинская область Кокшетау
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