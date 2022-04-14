11:13 14.04.2022
КНБ задержал сотрудников полиции Акмолинской области
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
10 апреля в Кокшетау Комитетом национальной безопасности совместно с подразделением собственной безопасности полиции задержаны начальник управления и старший оперуполномоченный Департамента полиции Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным КНБ, данные лица подозреваются в злоупотреблении и превышении должностных полномочий.
В ходе процессуальных мероприятий изъяты денежные средства, имеющие отношение к расследуемому делу. К задержанным избрана мера пресечения «содержание под стражей».Пресс-служба КНБ РК
В ведомстве добавили, что проводится досудебное расследование по ч. 2-1 ст. 361 и ч. 4 п. 3 ст. 362 УК РК.