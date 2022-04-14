КНБ задержал сотрудников полиции Акмолинской области

Согласно данным КНБ, данные лица подозреваются в злоупотреблении и превышении должностных полномочий.

В ходе процессуальных мероприятий изъяты денежные средства, имеющие отношение к расследуемому делу. К задержанным избрана мера пресечения «содержание под стражей». Пресс-служба КНБ РК

В ведомстве добавили, что проводится досудебное расследование по ч. 2-1 ст. 361 и ч. 4 п. 3 ст. 362 УК РК.