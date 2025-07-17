Новое подразделение КНБ сообщило о громком задержании в Акмолинской области

В Акмолинской области служба по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности задержала руководителя управления Департамента государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

Его подозревают в получении взятки.

"По данному факту начато досудебное расследование. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Иная информация в интересах следствия в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", – сказано в сообщении.

Отметим, что служба по противодействию коррупции в КНБ создана недавно: 30 июня 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по совершенствованию системы государственного управления". Из документа следовало, что президент постановил реорганизовать Антикор путем присоединения к Комитету национальной безопасности РК.