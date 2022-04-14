Сенат вернул резонансный проект закона «о кибербуллинге» в Мажилис

Поправки, внесенные Сенатом в проект закона, будут направлены в Мажилис. Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев

Он отметил, что защита интересов детей является одним из приоритетов государственной политики. Поэтому действующие подходы и правовые механизмы в этой сфере требуют регулярного обновления и своевременной реакции на возникающие проблемы.

По словам спикера, сенаторы, внимательно изучив предполагаемые законопроектом нормы, с учетом поступивших обращений предложили пересмотреть ряд его предложений.

Согласно внесенным сенаторами изменениям, заявления по фактам кибербуллинга в отношении ребенка будут рассматриваться специально создаваемыми для этого экспертными группами. Кроме того, сенаторами из законопроекта исключены широкие полномочия, позволявшие уполномоченному органу по своему усмотрению ограничивать доступ либо приостанавливать работу интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров. Акцент сделан на удалении во взаимодействии с представителями онлайн-платформ только информации, признанной экспертной группой кибербуллингом исключительно в отношении ребенка. Считаем, что такой порядок позволит найти разумный баланс между необходимостью оперативного реагирования на факты кибербуллинга в отношении детей и потребностью общества в информации. Маулен Ашимбаев

Отметим, что основные нововведения в ходе пленарного заседания палаты представила сенатор Ляззат Сулеймен. По ее словам, законопроектом вносятся изменения в два кодекса и 10 законов, которые предусматривают укрепление защиты прав детей.

Так, поправками в Кодекс «О браке (супружестве) и семье» вводится норма, согласно которой при возникновении необходимости возможно немедленно назначить несовершеннолетнему опекуна или попечителя в лице родственника, отчима или мачехи, установить опеку и попечительство без прохождения психологической подготовки в течение года.

Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения» за акиматами закрепляются компетенции по созданию центров медицинской реабилитации для детей с ограниченными возможностями не только в столице, областных центрах, но и в районных центрах, на базе действующих больниц и поликлиник. Данная норма позволит сделать доступными стационарные реабилитационные услуги для детей с особыми потребностями.

Кроме того, в закон «О жилищных отношениях» вносятся поправки по сокращению срока постановки на учет детей, оставшихся без попечения родителей, для получения жилья из государственного жилищного фонда с шести до трех месяцев.

В закон «О правах ребенка в РК» вводится понятие «травля, буллинг ребенка». Буллинг – это систематические (два и более) действия оскорбительного характера, преследования и (или) угрозы, в том числе направленные на принуждение к совершению или отказу от совершения какого-либо действия, а равно те же действия, совершенные публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций. Такое понимание впервые вводится на законодательном уровне в результате социологических опросов, проведенных среди школьников, и является важнейшим направлением предупреждения насилия, дискриминации, давления в среде несовершеннолетних, в отношениях взрослых к ребенку. Норма касается и таких действий, совершенных в интернет-пространстве. Сенатор Ляззат Сулеймен

Таким образом, помимо защиты государством ребенка от физического и (или) психического насилия, жестокого, грубого обращения, оскорбления, теперь закрепляется право на его защиту от буллинга.