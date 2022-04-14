Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:14 14.04.2022

В Казахстане планируют ужесточить ответственность за мошенничество и создание финпирамид

законопроект по ужесточению ответственности за мошенничество Фото: Zakon.kz
Генпрокуратура разработала поправки в некоторые законодательные акты по вопросам оптимизации уголовного законодательства с одновременной коррекцией Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов, сообщает Zakon.kz.

В частности, законопроект направлен на:

  1. усиление уголовной ответственности за мошенничество, создание финансовых пирамид, монополистическую деятельность, экономическую контрабанду, уклонение от уплаты таможенных пошлин, незаконное пересечение и нарушение правил охраны Госграницы, организацию незаконной миграции;

  2. введение уголовной ответственности за незаконную передачу и использование средств мобильной связи лицами, содержащимися в учреждениях УИС, следственных изоляторах, ИВС;

  3. декриминализацию незаконной транспортировки и оборота нефти и нефтепродуктов в незначительных размерах;

  4. совершенствование правил назначения и порядка исполнения отдельных видов наказаний (коррекция понятия уголовный арест со смягчением условий его отбывания);

  5. создание независимых общественных комиссий по вопросам УДО;

  6. совершенствование порядка санкционирования отдельных процессуальных и следственных действий с передачей ряда полномочий от судов органам прокуратуры;

  7. наделение стороны защиты правом предоставления суду консолидированного процессуального документа в виде акта защиты;

  8. расширение процессуальной значимости видеофиксации следственных действий;

  9. совершенствование института процессуального соглашения о сотрудничестве с осужденными;

  10. оптимизация форм и процедур досудебного расследования, в том числе с сокращением числа выносимых органом досудебного расследования процессуальных решений.

Как поясняется, для этого необходимо внести законодательные поправки в Бюджетный кодекс, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, законы «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, специальных помещениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества», «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и ряд других.

Проект закона размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 апреля.

Лариса Черненко
Открытые НПА Генеральная прокуратура Казахстан
На рынке «Алтын Орда» выявили нарушения на 1,6 млрд тенге
13.04.2022
Курс доллара немного вырос на торгах
13.04.2022
Мы должны защитить наших граждан от мошенничества финансовых пирамид – Кошанов
13.04.2022
Лавина сошла в Алматы: погиб гражданин Франции
13.04.2022
Более 100 схронов с оружием и боеприпасами обнаружили полицейские
13.04.2022
Главная Топ LIVE Все