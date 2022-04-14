В Казахстане планируют ужесточить ответственность за мошенничество и создание финпирамид

В частности, законопроект направлен на:

усиление уголовной ответственности за мошенничество, создание финансовых пирамид, монополистическую деятельность, экономическую контрабанду, уклонение от уплаты таможенных пошлин, незаконное пересечение и нарушение правил охраны Госграницы, организацию незаконной миграции; введение уголовной ответственности за незаконную передачу и использование средств мобильной связи лицами, содержащимися в учреждениях УИС, следственных изоляторах, ИВС; декриминализацию незаконной транспортировки и оборота нефти и нефтепродуктов в незначительных размерах; совершенствование правил назначения и порядка исполнения отдельных видов наказаний (коррекция понятия уголовный арест со смягчением условий его отбывания); создание независимых общественных комиссий по вопросам УДО; совершенствование порядка санкционирования отдельных процессуальных и следственных действий с передачей ряда полномочий от судов органам прокуратуры; наделение стороны защиты правом предоставления суду консолидированного процессуального документа в виде акта защиты; расширение процессуальной значимости видеофиксации следственных действий; совершенствование института процессуального соглашения о сотрудничестве с осужденными; оптимизация форм и процедур досудебного расследования, в том числе с сокращением числа выносимых органом досудебного расследования процессуальных решений.

Как поясняется, для этого необходимо внести законодательные поправки в Бюджетный кодекс, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, законы «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, специальных помещениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества», «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и ряд других.

Проект закона размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 апреля.