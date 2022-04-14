Юлия Путинцева и Анжелика Кербер откроют теннисный матч Казахстан –Германия

Во второй игре встретятся Елена Рыбакина и Лаура Зигемунд. 16 апреля игровой день откроют лидеры двух сборных – Елена Рыбакина и Анжелика Кербер. Вслед за ними на площадку выйдут Юлия Путинцева и Лаура Зигемунд.

Пятый матч в парном разряде сыграют Елена Рыбакина/Анна Данилина против Анны-Лены Фридзам/Юли Нимайер.

По регламенту Кубка БДК противостояние продолжится до трех победных очков.

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