Избиение особенного ребенка: требования к детсадам планируют ужесточить в Казахстане

Первый вице-министр уточнила, что после окончания проверки МОН планирует принять жесткие меры по работе детских садов.

Министерство признает, что это очень непростая ситуация. Такое не должно повторяться, поэтому мы сейчас рассматриваем меры по усилению требований к детским садам. Требования ужесточим как к самим детским садам, так и к воспитателям. Планируем изменить порядок проведения проверок детских садов. Возможно, будет необходимо вернуть лицензирование детских садов. Шолпан Каринова

По ее словам, нормы по ужесточению требований к детским садам уже рассматриваются министерством.

В начале апреля в Сети распространялось видео, на котором были запечатлены кадры жестокого обращения с ребенком в одном из детских садов Нур-Султана. По данному факту было начато досудебное расследование по ст. 140 УК РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Тогда же в Управлении образования отметили, что детский сад является частным и на него государственный заказ не распространяется.