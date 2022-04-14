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Законодательство РК
13:53 14.04.2022

Из Казахстана за 30 лет незаконно выведены миллиарды долларов – Куантыров

Деньги, заграница, вывод, вне закона, возврат, сумма, механизмы Фото: freepik
На брифинге в СЦК главы министерств юстиции и нацэкономики рассказали о работе, проводимой по возврату незаконно выведенных из Казахстана средств, передает корреспондент Zakon.kz.
Создана комиссия по возврату капиталов из-за рубежа. Сейчас разрабатываются и рассматриваются возможные способы и методы по их возвращению. Вопрос сложный. Все необходимые меры для этого принимаются.Министр юстиции РК Канат Мусин

При этом министр национальной экономики РК Алибек Куантыров уточнил, что речь идет о возврате миллиардов долларов.

За границей находятся несколько десятков миллиардов долларов. Есть разные механизмы возврата капиталов в страну – налоговые и неналоговые. По налоговым мы подходим с двух сторон. С одной стороны – это предотвращение дальнейшего оттока. Мы будем убирать льготу по дивидендам, которую инвесторы не платили, соответственно, могли вывести в материнскую компанию или там закупать на них какие-то услуги. Глава нацэкономики Алибек Куантыров

По его словам, имеются также меры по стимулированию возврата, различные преференции. Они предусмотрены в проекте закона по внесению изменений в Налоговый кодекс РК.

Оксана Скибан
Мусин Канат Куантыров Алибек МНЭ РК МЮ РК Казахстан
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