Из Казахстана за 30 лет незаконно выведены миллиарды долларов – Куантыров

Создана комиссия по возврату капиталов из-за рубежа. Сейчас разрабатываются и рассматриваются возможные способы и методы по их возвращению. Вопрос сложный. Все необходимые меры для этого принимаются. Министр юстиции РК Канат Мусин

При этом министр национальной экономики РК Алибек Куантыров уточнил, что речь идет о возврате миллиардов долларов.

За границей находятся несколько десятков миллиардов долларов. Есть разные механизмы возврата капиталов в страну – налоговые и неналоговые. По налоговым мы подходим с двух сторон. С одной стороны – это предотвращение дальнейшего оттока. Мы будем убирать льготу по дивидендам, которую инвесторы не платили, соответственно, могли вывести в материнскую компанию или там закупать на них какие-то услуги. Глава нацэкономики Алибек Куантыров

По его словам, имеются также меры по стимулированию возврата, различные преференции. Они предусмотрены в проекте закона по внесению изменений в Налоговый кодекс РК.