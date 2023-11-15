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Законодательство РК

Замгенпрокурора о незаконно выведенных активах: Возвращать будем все

Габит Садырбеков комментарий активы Фото: gov.kz
Заместитель Генерального прокурора РК Габит Садырбеков рассказал о проводимой работе по возврату незаконно выведенных из страны активов, сообщает Zakon.kz.

В эфире телеканала "Хабар 24" он отметил, что по поручению главы государства с начала 2023 года правоохранительными органами проводится соответствующая работа.

"На сегодняшний день государству возвращено активов на сумму порядка одного триллиона тенге. Из них около 600 млн долларов – активы, возвращенные из других юрисдикций. Например, из ОАЭ возвращено около 15 млн долларов, из Австрии – 82 млн, из Лихтенштейна – 260 млн, из Гонконга – 2 млн долларов".Габит Садырбеков

Кроме того, по его словам, помимо денежных средств государству возвращены акции и доли крупных компаний, отели, рынки, бизнес-центры, ювелирные изделия, элитные земли, железнодорожные пути и другие стратегически важные объекты.

Говоря о предполагаемой сумме, которую планируется вернуть, он отметил, что в этом вопросе нет запланированных показателей и, соответственно, ограничений.

"Возвращать будем все, что незаконно получено и выведено", – резюмировал он.

Габит Садырбеков 3 октября 2023 года был назначен заместителем генерального прокурора Казахстана.

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