Умер чемпион Arnold Classic-2017 Седрик Макмиллан

У него случился сердечный приступ во время кардиотренировки на беговой дорожке.

Год назад после перенесенного коронавируса у Макмиллана появились проблемы со здоровьем, передает The Sun. Бодибилдер тяжело переносил заболевание, был госпитализирован с пневмонией, дышал только с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Он едва не умер в декабре 2021 года.

Из-за возникших проблем со здоровьем, в первую очередь с легкими и сердцем, культурист откладывал свое возвращение на соревнования. Он пропустил несколько крупных состязаний.

Седрик обладал невероятным телосложением, которое, по мнению многих, олицетворяло собой классический вид, несмотря на то, что он сделал себе имя в тяжелом дивизионе.

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