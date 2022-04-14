14:50 14.04.2022
Казахстан не собирается пересматривать торговые отношения с Россией
Фото: primeminister.kz
На брифинге в СЦК министр нацэкономики РК Алибек Куантыров прокомментировал вопрос по поводу пересмотра взаимоотношений с Российской Федерацией в целях защиты казахстанского рынка от антироссийских санкций, передает корреспондент Zakon.kz.
У нас в целом в рамках ЕАЭС есть право любого члена Союза в одностороннем порядке при возникновении угрозы национальному рынку вводить те или иные ограничения на товары.Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров
В то же время он отметил, что ни по каким направлениям взаимоотношения с Россией пересматривать не собираются.
Пересмотр взаимоотношений с Российской Федерацией не предполагается, потому что это один из наших основных торговых партнеров. По импорту Россия стоит на первом месте.Алибек Куантыров