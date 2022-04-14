Казахстан не собирается пересматривать торговые отношения с Россией

У нас в целом в рамках ЕАЭС есть право любого члена Союза в одностороннем порядке при возникновении угрозы национальному рынку вводить те или иные ограничения на товары. Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров

В то же время он отметил, что ни по каким направлениям взаимоотношения с Россией пересматривать не собираются.