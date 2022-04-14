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Законодательство РК
14:50 14.04.2022

Казахстан не собирается пересматривать торговые отношения с Россией

отношения, Казахстан, Россия Фото: primeminister.kz
На брифинге в СЦК министр нацэкономики РК Алибек Куантыров прокомментировал вопрос по поводу пересмотра взаимоотношений с Российской Федерацией в целях защиты казахстанского рынка от антироссийских санкций, передает корреспондент Zakon.kz.
У нас в целом в рамках ЕАЭС есть право любого члена Союза в одностороннем порядке при возникновении угрозы национальному рынку вводить те или иные ограничения на товары.Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров

В то же время он отметил, что ни по каким направлениям взаимоотношения с Россией пересматривать не собираются.

Пересмотр взаимоотношений с Российской Федерацией не предполагается, потому что это один из наших основных торговых партнеров. По импорту Россия стоит на первом месте.Алибек Куантыров
Оксана Скибан
Куантыров Алибек МНЭ РК
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