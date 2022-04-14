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15:14 14.04.2022

«Планы выше прошлогодних»: показатели «Казахмыса» за первый квартал 2022 года

итоги, деятельность Фото: ТОО «Казахмыс Холдинг»
За первый квартал 2022 года ТОО «Казахмыс Холдинг» перевыполнило показатели прошлого года. При этом рост отмечается не только в производственной деятельности, но также в добыче и переработке. Подробнее об итогах компании за первые три месяца текущего года читайте в материале Zakon.kz.

Первый квартал для крупнейшей горнорудной и металлургической компании страны выдался продуктивным. Так, по информации пресс-службы ТОО «Казахмыс Холдинг», за это время добыто почти на 800 тонн больше руды, чем за аналогичный период прошлого года. Если с января по апрель 2021 года медному гиганту удалось добыть 7 млн 090 тыс. тонн руды, то в этом году – уже 7 млн 915 тыс. тонн руды.

Среднее содержание меди в добытой руде по итогам квартала при плане 0,88% составило 0,94%. Это ненамного ниже показателей прошлого года, когда отмечалось 0,98%.

Радуют цифры и в области переработки. С начала года на обогатительных фабриках «Казахмыса» в городах Жезказган и Балхаш переработано 7,651 млн тонн руды, когда за первый квартал 2021 года – 7, 481 млн тонн руды.

Что касается производства, то увеличение показателей наблюдается и здесь: если в прошлом году за первые три месяца компания произвела 61,32 тыс. тонн меди в концентрате, то за аналогичный период текущего – 62,943 тыс. тонн.

Ощутимый рост отмечается в производстве катодной меди. При плане 74,508 тыс. тонн произведено 79,084 тыс. тонн продукта. При этом в первом квартале 2021 года компания произвела 72,206 тыс. тонн, однако и тогда плановый показатель значительно увеличился – на 4,9 тыс. тонн.

Не менее хорошие результаты отмечаются и по драгоценным металлам. Золота в слитках с начала года произведено в объеме 1879 кг, за аналогичный период прошлого года – 1758 кг. Прирост составил 121 кг (+6,9%). Серебра в слитках и гранулах – 75 708 кг, за аналогичный период прошлого года – 68 334 кг, увеличение на 7374 кг (+10,79%).

Во втором квартале 2022 года «Казахмыс» планирует произвести 65,865 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте.

В этом году наши планы выше прошлогодних. За первый квартал поставленную задачу «Казахмыс» выполнил. Мы продолжаем реализовывать стратегию на увеличение добычи и переработки руды на наших производственных площадках. Так, в настоящее время на Шатыркуль-Жайсанском кластере ведется строительство новой обогатительной фабрики с вахтовым городком и соответствующими коммуникациями. Планируемая производительность фабрики – 1,2 млн тонн медно-молибденовой руды в год. Социальные проекты также остаются приоритетными для «Казахмыса». В феврале наша компания подарила полицейским Жезказгана 68 автомобилей и автобусов. А сотрудники «Казахмыса» были премированы в преддверии праздников 8 Марта и Наурыз.Первый зампредседателя правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Андрей Гайдин

Группа компаний «Казахмыс» – ведущая компания по добыче и переработке природных ресурсов, лидирующий производитель меди в Казахстане. В составе компании – геолого-разведывательный комплекс, тринадцать рудников, четыре обогатительных фабрики, два медеплавильных завода, два угольных разреза и ТЭК. Основные активы компании представлены в городах Балхаш, Жезказган, Сатпаев и Караганда. «Казахмыс» управляет производственными объектами, ведущими добычу руды и ее переработку в товарный металл. Корпорация добывает медную, медно-сульфидную и окисленную, а также полиметаллическую медно-цинковую руду. В 2021 году ТОО «Корпорация Казахмыс» было произведено 213 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте.

Общее количество сотрудников группы «Казахмыс» на сегодня составляет порядка 38 тыс. человек, 80% коллектива – это производственный персонал.

Анастасия Московчук
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