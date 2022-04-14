Еще один вуз в Казахстане приостановил работу

В Центрально-Казахстанской академии занятия проводились не в полном объеме, преподаватели не соответствовали предъявляемым требованиям, в частности, образование и ученая степень преподавателей не соответствовали преподаваемым дисциплинам, учебный процесс не был обеспечен преподавателями-практиками, необходимой учебной литературой. Также вуз не имеет систему внутреннего обеспечения качества, и, как следствие, по итогам среза знаний студенты по шести направлениям подготовки кадров академии не набрали пороговые баллы. Кроме того, выявлены нарушения по перезачету дисциплин, необходимых для освоения соответствующей образовательной программы. При проведении рубежного контроля в вузе не применялась система прокторинга. Руководитель управления Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Эльвира Сапарбекова

Анализ рейтинга образовательных программ работодателей показал, что большинство учебных программ Центрально-Казахстанской академии не были актуализированы и не соответствовали запросам рынка труда и работодателей.

Поэтому большинство специальностей не пользовались спросом среди обучающихся, по ним обучались только от одного до пяти человек. Пресс-служба МОН РК

Пользуясь правом обжалования, вуз обратился в судебные органы. Судами первой инстанции иски академии оставлены без удовлетворения, а решения комитета признаны законными.