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16:53 14.04.2022

Ученые обнаружили опасные мутации вируса Зика

обнаружена мутация вируса, вирус Зика, переносчики комары Фото: pexels
Биологи обнаружили две новые опасные мутации вируса Зика. Эти штаммы способны вызывать сильную лихорадку, смерть, а также гибель плода в утробе, передает Zakon.kz.

В ходе научной работы исследователи из Института иммунологии Ла-Хойи (LJI) выявили у вируса Зика две новые опасные мутации: ZN-p10 и ZDI-p10. За возникновение мутаций, как установили ученые, ответственны изменения в гене NS2B, который отвечает за производство вирусных белков.

Как указано в материалах исследования на сайте института, они являются основой новых вирусных частиц, а также подавляют врожденный иммунитет.

Доктор философии, профессор LJI Суджан Шреста, который руководил исследованием, заявил, что мир должен следить за появлением этого варианта вируса Зика.

Ученые опасаются, что вирус может инфицировать развивающийся плод, что приводит к врожденным дефектам, таким как микроцефалия.

Это удалось открыть в ходе исследовательской работы, когда специалисты вводили зараженные вирусом клетки насекомых в организм подопытных мышей. Впоследствии ученые извлекали из организма животных вирионы, вводили их в клетки комаров и повторяли этот цикл.

Биологи обнаружили, что в геноме вируса Зика достаточно быстро образовывались мутации. Через десять таких циклов ученые получили два новых штамма: ZN-p10 и ZDI-p10. При более подробном изучении этих вариантов была выявлена повышенная заразность для людей и животных. Кроме того, анализ показал, что эти штаммы способны вызывать сильную лихорадку, смерть, а также гибель плода в утробе беременных самок, – отмечается в материале исследования.

Вирус Зика — вид вирусов рода Flavivirus, переносимый комарами, которые распространены в тропической и субтропической зонах. У людей заболевание проявляется сыпью, быстрой утомляемостью, головной и суставной болью, у больного наблюдается лихорадка и опухание суставов. Вирус вызывает осложнения неврологического характера. Специфичных лекарств против Зика не существует.

Оксана Житникова
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