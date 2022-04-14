Досаев о летнем ремонте теплосетей: Давайте поднимем тарифы

На встрече с населением Бостандыкского района жительница города спросила Досаева, почему отсутствует горячая вода в неотопительный период во время замены теплотрасс. А также акиму предложили нагревать холодную воду на ТЭЦ на время замены теплосетей. В ответ Досаев сообщил, что реализовать эти предложения без повышения тарифов на коммунальные услуги вряд ли получится.

Чтобы сети были адекватные, давайте поднимем тарифы. Я – старый антимонопольщик, примерно представляю, что это такое. У нас город таких социальных льгот и благ с точки зрения тарифов, к сожалению. Если в летнее время существующие сети с учетом их износа не поддерживать, то мы зимой получим соответствующие небольшие коллапсы в разных частях города. Мы можем наши ТЭЦ поднапрячь, чтобы они что-то делали (в летний период для подогрева воды. – Прим. ред.), но это снова стоит денег. Ерболат Досаев

Аким Алматы заявил, что ненормально, когда горячая вода не поступает в дома, но с помощью субсидий этот вопрос решить не получится. Жительница предложила Досаеву перераспределить бюджет города, чтобы деньги направить на подогрев воды, а не на повторное перекладывание бордюров.