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Законодательство РК
16:58 14.04.2022

Досаев о летнем ремонте теплосетей: Давайте поднимем тарифы

Отопление, тепло и горячая вода, Досаев Фото: Zakon.kz
Акима Алматы Ерболата Досаева спросили, почему во время летней замены теплосетей в мегаполисе жителям отключают горячую воду. Он ответил, что все стоит денег, передает Zakon.kz.

На встрече с населением Бостандыкского района жительница города спросила Досаева, почему отсутствует горячая вода в неотопительный период во время замены теплотрасс. А также акиму предложили нагревать холодную воду на ТЭЦ на время замены теплосетей. В ответ Досаев сообщил, что реализовать эти предложения без повышения тарифов на коммунальные услуги вряд ли получится.

Чтобы сети были адекватные, давайте поднимем тарифы. Я – старый антимонопольщик, примерно представляю, что это такое. У нас город таких социальных льгот и благ с точки зрения тарифов, к сожалению. Если в летнее время существующие сети с учетом их износа не поддерживать, то мы зимой получим соответствующие небольшие коллапсы в разных частях города. Мы можем наши ТЭЦ поднапрячь, чтобы они что-то делали (в летний период для подогрева воды. – Прим. ред.), но это снова стоит денег.Ерболат Досаев

Аким Алматы заявил, что ненормально, когда горячая вода не поступает в дома, но с помощью субсидий этот вопрос решить не получится. Жительница предложила Досаеву перераспределить бюджет города, чтобы деньги направить на подогрев воды, а не на повторное перекладывание бордюров.

Я не такой опытный аким, но в экономике и финансах понимаю. Все, что можно пересчитать, я сделаю, но любые коммунальные сети должны поддерживаться за счет нормальных тарифов, а не за счет денег, которые мы в виде субсидий перекладываем с одной программы на другую. Мы можем уменьшить финансирование других вопросов, но потом меня спросят, почему это сделали.Ерболат Досаев
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