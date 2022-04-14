Высший судебный совет продолжает работу по формированию качественного судейского корпуса

Рекомендованные кандидаты являются работниками судебной системы (61 человек), юристами государственного аппарата и частного сектора (17), сотрудниками прокуратуры (9), работниками иных правоохранительных органов (5), представителями адвокатуры и нотариата (3) и научно-педагогической сферы (1), самозанятыми (2).

Фото: Аппарат Высшего судебного совета

Их средний возраст остался по сравнению с 2020 годом неизменным и составил 36 лет, а их средний юридический стаж – 12 лет (в 2020 году – 13 лет).

При этом среди впервые рекомендованных судьями лиц по сравнению с 2020 годом на девять человек увеличилось количество представителей не из судебной системы (в 2021 году – 37, в 2020 году – 28).

В отчетный период на судейские должности рекомендованы 63 выпускника Академии правосудия при Верховном суде, что практически в два раза превышает показатели 2020 года (37).

Становление судьей возможно после прохождения кандидатом квалификационного экзамена в Высшем судебном совете или завершения обучения в Академии правосудия при Верховном суде.

Представляем нескольких лиц, впервые назначенных на судейские должности.

Токтаров Ержан Каирбекович родился в 1988 году, окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Юриспруденция».

С 2007 по 2019 год работал юристом в адвокатской конторе. В 2019 году продолжил адвокатскую деятельность в Алматинской городской коллегии адвокатов.

26 марта текущего года назначен на должность судьи районного суда №2 Ауэзовского района города Алматы.

Фото: аппарат Высшего судебного совета

Сагдиев Азизбек Ержанович родился в 1986 году, окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности «Юриспруденция», является магистрантом Академии правосудия при Верховном суде.

Трудовую деятельность начал в 2010 году в прокуратуре Карагандинской области, где работал ведущим специалистом, помощником прокурора.

С 2013 по 2017 год являлся судебным исполнителем в Караганде.

С 2017 по 2021 год трудился в должностях юрисконсульта в АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» и филиале АО «Транстелеком» в Караганде, а также менеджера по правовой работе филиала АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

14 октября 2021 года назначен на должность судьи Жезказганского городского суда Карагандинской области.

Фото: аппарат Высшего судебного совета

Смагулова Нургуль Лесовна, 1971 года рождения, окончила Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности «Правоведение» и Академию правосудия при Верховном суде.

Имеет ученую степень кандидата юридических наук, награждена медалью Высшего евразийского экономического совета, грамотой Совета глав государств СНГ, нагрудным знаком «Сот жүйесінің үздігі» II степени, юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Конституциясына 25 жыл».

Трудовую деятельность начала с должности преподавателя кафедры общенаучных и специальных дисциплин юридического факультета Университета «Кайнар» в городе Павлодаре, с 2000 года – старший преподаватель Северо-Казахстанского юридического института Казахского гуманитарно-юридического университета, далее – старший преподаватель Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.

В 2003 году была назначена заведующей отделом в ЗАО «Институт законодательства Республики Казахстан», после работала главным экспертом Национального центра по правам человека Аппарата уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан.

В 2005 году назначена советником председателя Верховного суда, в 2007 году – заведующей Центром судебных исследований Верховного суда. С 2008 по 2021 год – заместитель заведующего отделом Аппарата Верховного суда.

26 марта текущего года назначена на должность судьи Алматинского районного суда города Нур-Султана.

Фото: Аппарат Высшего судебного совета

Бөрі Мират Қайратұлы родился в 1984 году, окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «Юриспруденция».

С 2006 по 2009 год служил в органах военной прокуратуры.

В период с 2010 по 2018 год работал в коммерческих организациях, таких как АО «Народный банк», АО «Пассажирские перевозки», АО «ForteBank», ТОО «Газпром нефть – Казахстан».

С 2018 по 2021 год – заместитель директора юридического департамента АО «БТА Банк».

30 июля 2021 года назначен на должность судьи Карасайского районного суда Алматинской области.

Фото: Аппарат Высшего судебного совета

Джукеева Аида Кенесбековна, 1984 года рождения, окончила Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «Юриспруденция».

С 2004 по 2008 год – юрист в ТОО «Ак-Ниет», город Алматы. После работала ведущим специалистом Управления юстиции города Шымкента, ведущим специалистом Шардаринского РОВД Южно-Казахстанской области.

С 2012 по 2021 год являлась частным нотариусом нотариальной палаты города Шымкента.

26 марта текущего года назначена на должность судьи Энбекшинского районного суда города Шымкента.

Фото: Аппарат Высшего судебного совета

Жармұхамбет Динара Болосқызы, 1986 года рождения, окончила Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Юриспруденция».

С 2005 по 2008 год работала ведущим и главным специалистом в акимате города Аксу Павлодарской области. В 2008-2021 годы служила в органах прокуратуры. Награждена медалями «Қазақстан Республикасының прокуратурасына 20 жыл» и «Мінсіз қызметі үшін» ІІІ степени.

30 ноября 2021 года назначена на должность судьи специализированного межрайонного административного суда города Нур-Султана.

Фото: Аппарат Высшего судебного совета

Тулегенов Алмаз Корганбекович родился в 1985 году. Окончил Современную гуманитарную академию (Москва, РФ) по специальности «Юриспруденция».

Юридический стаж – более 14 лет. Имеет большой опыт работы в частном секторе и адвокатуре, был специалистом по претензионно-исковым работам, юристом и директором в различных юридических компаниях.

С 2010 по 2019 год являлся членом Жамбылской областной коллегии адвокатов.

Далее руководил ТОО «Группа по стандартизации, сертификации и метрологии Zhambyl Standart».

30 ноября 2021 года назначен на должность судьи Таразского городского суда Жамбылской области.

Фото: Аппарат Высшего судебного совета

С более подробной информацией о процедурах конкурсного отбора на должность судьи можно ознакомиться на сайте совета или странице в Facebook

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